Flipart Mobiles Bonanza: ई-कॉमर्स साइट Flipkart ने वैलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए Mobiles Bonanza सेल की घोषणा की है. यह सेल 9 फरवरी को लाइव हो गई है और 14 फरवरी तक चलेगी. इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन के मौके पर नया ​स्मार्टफोन गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है. Flipkart Mobiles Bonanza सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन को आधी से भी कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. आज हम सेल में मिलने वाली बेस्ट डील के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

OPPO A53s 5G: उठाएं आकर्षक ऑफर्स व डिस्काउंट का लाभ

Flipkart Mobiles Bonanza सेल में OPPO के 5G स्मार्टफोन OPPO A53s 5G को आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ उठाकर मात्र 190 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. वैसे OPPO A53s 5G स्मार्टफोन की कीमत 16,990 रुपये है. लेकिन डिस्काउंट के बाद यह स्मार्टफोन 15,990 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. इसके अलावा यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 800 रुपये का कैशबैक प्राप्त होगा. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर 15,190 रुपये रह जाएगी.

इसके अलावा OPPO A53s 5G पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन पर 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर प्राप्त किया जा सकता है. जिसके बाद यह मात्र 190 रुपये में उपलब्ध होगा. लेकिन बता दें कि एक्सचेंज ऑफर पर मिलने वाला डिस्काउंट पुराने स्मार्टफोन की कीमत और मॉडल नंबर पर निर्भर करती है.