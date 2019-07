Flipkart पर महीने के अंत में आयोजित होने वाली सेल Month-End Mobiles Fest सेल शुरू हो गई है। ये सेल 31 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान बॉयर्स को कई स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट और डील्स मिलेंगी। इस सेल के दौरान रियलमी का एंट्री सेगमेंट स्मार्टफोन Realme C2 स्पेशल ओपन सेल (Realme C2 Sale and Price) पर मिलेगा। वहीं Honor 8C स्मार्टफोन अब तक की सबसे कम कीमत 7,999 रुपये में (Honor 8C Price in India) मिलेगा।

Month-End Mobiles Fest Offers

Flipkart पर चल रहे सेल के दौरान मोटोरोला का Moto One Power स्मार्टफोन फोन पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 10,999 रुपये (Moto One Power) में बिक्री के लिए मौजूद रहेगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 18,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था।

Xiaomi Redmi Note 7S स्मार्टफोन भी सेल के दौरान शानदार कीमत में पर मिलेगा। इस स्मार्टफोन (Redmi Note 7s Specifications) फोन में स्नेपड्रेगन 660 चिपसेट और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल के दौरान इस स्मार्टफोन को 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Redmi Note 7S Price in India) में खरीद सकते हैं। वहीं शाओमी के नोट 7 सीरीज का हाई वेरिएंट Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन इस दौरान ओपन सेल पर आएगा, जिसे 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Redmi Note 7 Pro Price in India) में खरीदा जा सकेगा। Honor 8C के साथ ही Honor 9N स्मार्टफोन भी सेल के दौरान अब तक की सबसे कम कीमत 8,999 रुपये में खरीदा (Honor 9N Price in India) जा सकेगा।

Flipkart की इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन पर कंपनी एक्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। Oppo F11 Pro स्मार्टफोन को पुराने स्मार्टफोन के साथ एक्सचेंज पर खरीदने पर कंपनी दो हजार रुपये का एक्सट्रा एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है। इस स्मार्टफोन को सेल के दौरान 20,990 रुपये में खरीदा (Oppo F11 Pro Price in India) जा सकता है। हाल में ही लॉन्च हुए Honor 20 पर कंपनी 3000 रुपये का एक्सट्रा एक्सचेंज डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस स्मार्टफोन को 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Honor 20 Price in India) में खरीदा जा सकता है।

वहीं Honor 20i स्मार्टफोन के प्रीपेड ऑर्डर पर कंपनी एक हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वहीं Nokia 6.1 स्मार्टफोन अब तक की सबसे कम कीमत पर 7,999 रुपये पर (Nokia 6.1 Price in India) मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने इसे 20,095 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था।