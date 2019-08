Flipkart National shopping Days sale: देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart ने अपने प्लेटफॉर्म पर National shopping Days सेल की घोषणा की है जो 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। यह सेल 8 अगस्त मिडनाइट से शुरू हो जाएगी। Flipkart ने इस सेल के लिए ICICI के साथ पार्टनरशिप की है। इस ICICI डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

हालांकि Flipkart plus मेंबर्स को इस सेल का अर्ली एक्सेस 7 अगस्त को ही मिल जाएगा। Flipkart plus मेंबर्स को शाम 8 PM पर इस सेल के एक्सेस मिल जाएगा। Flipkart plus मेंबर्स सुपर कॉइन्स के जरिए प्रॉडक्ट का पेमेंट भी कर पाएंगे। Flipkart पर इस सेल का पेज लाइव हो गया है।

Flipkart ने सेल के लिए जो पेज तैयार किया है उसके मुताबिक टीवी और अप्लायंसेज पर 75% तक ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज पर भी 80% तक ऑफ दिया जाएगा।Flipkart की सेल में आपके पास Redmi Note 7 Pro को खरीदना का मौका होगा। आप इसे 13,999 रुपये में खरीद सकते हैं। सेल के दौरान इस फोन पर 1 हजार रुपये का एक्सट्रा एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस फोन में 48मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं Redmi Note 7S को 9,999 रुपये, Honor 20i को 12,999 रुपये, Realme 3 Pro को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। ViVo Z1 Pro को भी 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। प्रीपेड ऑर्डर करने पर इस फोन के साथ 1 हजार रुपये का ऑफ मिल रहा है। इस फोन में 32मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।

Flipkart पर सेल के दौरान कई प्रॉडक्ट्स पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया जाएगा। इनमें मोबाइल एंड टैबलेट्स, TV एंड एप्लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज, ब्यूटी टॉयज एंड बेबी केयर प्रॉडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की प्रतिद्वंदी कंपनी Amazon ने भी Freedom Sale की घोषणा की है जो 8 अगस्त से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। Amazon ने इस सेल के लिए SBI Bank के साथ पार्टनरशिप की है। इस दौरान अगर आप सेल के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले यानी 7 अगस्त दोपहर 12PM पर शुरू हो जाएगी। सेल के दौरान प्रॉडक्ट्स पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है।