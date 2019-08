Flipkart National shopping Days sale vs Amazon freedom sale: 15 अगस्त 2019 को सेलिब्रेट करते हुए देश की दो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart ने अपनी-अपनी सेल की घोषणा की है। Amazon की Freedom Sale 8 अगस्त से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले यानी 7 अगस्त दोपहर 12PM पर शुरू हो जाएगी। वहीं Flipkart की National shopping Days सेल 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि Flipkart plus मेंबर्स को इस सेल का अर्ली एक्सेस 7 अगस्त को ही मिल जाएगा। Flipkart plus मेंबर्स को शाम 8 PM पर इस सेल के एक्सेस मिल जाएगा। हम आपको यहां दोनों सेल में अंतर को बता रहे हैं जिसके जरिए आप सेल के दौरान बेस्ट डील्स हासिल कर पाएंगे।

How to get 10% Instant discount?

Flipkart ने National shopping Days सेल के लिए ICICI के साथ पार्टनरशिप की है। सेल के दौरान अगर आप कोई प्रॉडक्ट खरीदते हैं और ICICI डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं Amazon ने Freedom Sale के लिए SBI Bank के साथ पार्टनरशिप की है। इस दौरान अगर आप सेल के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

Sale start day and Ending day

Amazon की Freedom Sale चार दिनों तक चलेगी। यह सेल 8 अगस्त से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले यानी 7 अगस्त दोपहर 12PM पर शुरू हो जाएगी। वहीं Flipkart की National shopping Days सेल तीन दिनों तक चलेगी। सेल 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि Flipkart plus मेंबर्स को इस सेल का अर्ली एक्सेस 7 अगस्त को ही मिल जाएगा। Flipkart plus मेंबर्स को शाम 8 PM पर इस सेल के एक्सेस मिल जाएगा।

Smartphone Deals and More

Flipkart की सेल में आपके पास Redmi Note 7 Pro को खरीदना का मौका होगा। आप इसे 13,999 रुपये में खरीद सकते हैं। सेल के दौरान इस फोन पर 1 हजार रुपये का एक्सट्रा एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस फोन में 48मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं Redmi Note 7S को 9,999 रुपये, Honor 20i को 12,999 रुपये, Realme 3 Pro को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। ViVo Z1 Pro को भी 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। प्रीपेड ऑर्डर करने पर इस फोन के साथ 1 हजार रुपये का ऑफ मिल रहा है। इस फोन में 32मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं अमेजन पर आप सेल के दौरान Samsung Galaxy M40 और Oppo K3 जैसे स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीद सकते हैं। सेल के दौरान OnePlus 7 Pro को भी एक्सट्रा एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ ऑफर किया जाएगा। सेल के दौरान मोबाइल एसेसरीज भी 69 रुपये से शुरू होगी। सेल के दौरान आप Samsung Galaxy M40 को भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। इस फोन में 32मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा Oppo Reno, Vivo V15, OnePlus 7, Samsung Galaxy Note 9, और Oppo F11 Pro को भी खरीदने का मौका मिलेगा। Huawei Y9 Prime 2019 को भी अमेजन ने अपने सेल पेज में दिखाय है। अमेजन का दावा है कि इस स्मार्टफोन को अभी तक की सबसे कम कीमत में सेल के दौरान पेश किया जाएगा। सेल में आप पावरबैंक, केबल और चार्जर को भी खरीद सकते हैं।