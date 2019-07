Flipkart Big Shopping Days सेल में मोटोरोला और लेनोवो के स्मार्टफोन पर आकर्षक डील दे रहा है। यह सेल फिलहाल चालू है और 18 जुलाई तक चलेगी। Flipkart इस सेल के दौरान No-Cost EMI ऑप्शन, एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर्स आदि डील्स दे रही है। ई-कॉमर्स दिग्गज इस सेल के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का एक्सट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है।

Flipkart Big Shopping Days Motorola One Power Deal

Motorola One Power इस सेल के दौरान 10,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। इसपर कंपनी 5,000 रुपये का इंस्टेंट ऑफ दे रही है। इससे पहले स्मार्टफोन 15,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध था। इसके अलावा यदि आप इस स्मार्टफोन को पुराने स्मार्टफोन से एक्सचेंज करते हैं तो आपको 10,500 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल सकता है।

मोटोरोला One Power में 6.2-इंच फुल एचडी+ डिस्प्ले नॉच और 19:9 एस्पेक्ट रेश्यो दिया गया है। इसके साथ डिवाइस में पावर के लिए स्नैपड्रैगन 636 SoC प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में ड्यूल कैमरा सेटअप है। One Power में 16-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 5-मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर है। वहीं दोनों फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का कैमरा है। पावर बैकअप के लिए One Power में 5,000mAh बैटरी है।

Motorola One Vision Deal

One Vision को कंपनी 19,999 रुपये में बेच रही है। यदि आप अपना पुराना स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन के लिए एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 3,000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसकी इफेक्टिव कीमत 16,999 रुपये हो जाती है। इस कीमत में आपको न्यू होल पंच डिजाइन, 6.3-inch Full HD+ 21:9 डिस्प्ले और Samsung Exynos 9609 SoC मिलता है।

इसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और दूसरा सेंसर 5-मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 25-मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है। स्मार्टफोन Android Pie पर ऑपरेट होता है और यह Android One प्रोग्राम के तहत आता है। मोटोरोला के One Vision में 3,500mAh की बैटरी है।

Flipkart Big Shopping Days Lenovo K9 Deal

Lenovo K9 इस सेल में 6,999 रुपये कीमत में खरीदा जा सकता है। यह कीमत 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इससे पहले यह वेरिएंट देश में 9,999 रुपये की कीमत में बेचा जा रहा था। Lenovo K9 में 6-इंच HD+ आईपीएस डिस्प्ले (720 x 1440 पिक्सल) रिजॉल्यूशन व 18:9 एस्पेक्ट रेश्यो है। हैंडसेट में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट है। Lenovo K9 के रियर फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप मौजूद है। दोनों ओर 13-मेगापिक्सल+5-मेगापिक्सल लेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पावर बैकअप के लिए फोन में 3,760mAh बैटरी दी गई है।