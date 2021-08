ई-कॉमर्स साइट Flipkart अपने यूजर्स के लिए एक बेहद ही खास और यूनिक ऑफर लेकर आई है. जिसके तहत आप अपना पसंदीदा स्मार्टफोन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं. इस ऑफर को ‘Flipkart Phone for Free’ नाम दिया गया है. यदि आप नया स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं तो Flipkart Phone for Free ऑफर में हिस्सा लेकर अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन फ्री में घर ले जा सकते हैं. लेकिन इस ऑफर का लाभ केवल 31 अगस्त 2021 रात 12 बजे तक ही उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर! iPhone 12 से कम होगी iPhone 13 की कीमत, जानिए संभावित स्पेसिफिकेशन्स

जानें क्या है Flipkart Phone for Free ऑफर

Flipkart Phone for Free ऑफर के बारे में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई है. साथ ही इसके लिए माइक्रोसाइट जारी की गई है. Flipkart Phone for Free ऑफर में कस्टमर्स को बिना पैसे खर्च किए अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुनने का मौका मिल रहा है. लेकिन इस ऑफर का लाभ चुनिंदा लोग ही उठा सकेंगे. बता दें कि इस कैंपेन के तहत यदि आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको 100 प्रतिशत कैशबैक का लाभ मिलेगा. यानि जितनी कीमत का स्मार्टफोन खरीदा है उतनी कीमत आपको कैशबैक के तौर पर वापस मिल जाएगी. Also Read - Xiaomi लेकर आई धमाकेदार ऑफर, Mi Smart Band 6 पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट

लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र है जरूरी

यदि आप भी इस Flipkart Phone for Free ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो बता दें कि इसमें कैंपेन में केवल वहीं व्यक्ति हिस्सा ले सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो. साथ ही आपके पास Flipkart का वैलिड अकाउंट भी होना जरूरी है. ध्यान रहें यदि आप एक से ज्यादा स्मार्टफोन खरीदते हैं तो केवल पहली खरीद को ही ऑफर में काउंट किया जाएगा. यानि इस ऑफर का लाभ केवल एक स्मार्टफोन की खरीद पर ही उठाया जा सकता है. Also Read - Smartphone Tips: आपकी मर्जी के बिना नहीं चलेगा अनलॉक फोन, बस फॉलो करने होंगे ये कमाल के ट्रिक

ऐसे होगा विजेता का चुनाव

Flipkart Phone for Free ऑफर 31 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगा. इसमें डेली केवल 25 लोगों को ही अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिलेगा. 14 सितंबर को Flipkart के मोबाइल केटेगरी लैन्डिंग पेज पर इस ऑफर के विजेतोओं के नाम की घोषणा की जाएगी. बता दें कि विजेताओं को अपने खरीदे हुए स्मार्टफोन की पूरी कीमत का एक फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट वाउचर मिलेगा.