Flipkart Quiz 7 July 2021: ई-कॉमर्स साइट Flipkart भी अपने यूजर्स को लुभाने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है. यहां आपको केवल सेल और डिस्काउंट की ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि आप Flipkart Quiz में हिस्सा लेकर शानदार इनाम जीत सकते हैं. Flipkart Quiz रात 12 बजे से शुरू हो गया है और आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा. इस बीच में आप कुछ आसान से सवालों का जवाब देकर आकर्षक इनाम अपने नाम कर सकते हैं. आइए जानते हैं Flipkart Quiz में कैसे लें हिस्सा और इसमें आज पूछे जाने वाले सवालों के जवाब…

ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Flipkart Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आपको Flipkart App अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. जो कि आईओएस और एंड्राइड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

Flipkart App डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन करें और वहां गेम जोन में जाएं.

इसके बाद वहां दिए गए डेली ट्रिविया बैनर पर क्लिक करें अगर यह शो नहीं हो रहा तो डेली ट्रिविया लिखकर सर्च कर सकते हैं.

इसके बाद आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे. जिनका सही जवाब देने के बाद ही आप इनाम के हकदार होंगे.

स्पष्ट कर दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही इनाम जीतने का मौका मिलेगा.

यहां आप पांचों सही सवालों का जवाब देकर कूपंस, प्राइस और कई अन्य तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं.

ये हैं आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1. In which city is the Bangabandhu National Stadium located?

जवाब. Dhaka

सवाल 2. In November 2019, which country won the WBSC Premier 12 baseball championship?

जवाब. Japan

सवाल 3. What is the number of countries granted Test-playing currently?

जवाब. Twelve

सवाल 4. Who was recently named ICC Women’s Cricketer of the Year?

जवाब. Ellyse Perry

सवाल 5. Who holds the Indian record of scoring the fastest 50 in an ODI?

जवाब. Ajit Agarkar