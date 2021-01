Flipkart Realme Days Sale 2021: फ्लिपकार्ट पर Realme Days Sale 2021 चल रही है. यह Sale 5 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगी. इस दौरान रीयल मी के फोन्स पर आपको बंपर छूट भी मिल रहे हैं. Best ever Price लिस्ट के तहत फ्लिपकार्ट ने Realme 6 (6GB/64GB) को रखा है जिसकी असल कीमत 17,999 रुपये हैं लेकिन सेल के दौरान यह आपको 12,999 में मिलेगी. वहीं Realme C11 8,999 रुपये की जगह 6,999 रुपये में उपलब्ध है. Realme C12 की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 10,999 रुपये हैं. वहीं Realme 6 pro की कीमत 15,999 रुपये हैं. Also Read - Flipkart Sale: 26 दिसंबर से शुरू हो रहा फ्लिपकार्ट सेल, iPhone और Realme के फोन पर पाएं 10 हजार तक की छूट

फ्लिपकार्ट पर कुछ मोबाइल फो्नस के और भी विकल्प हैं, जिसमें 'Great deals' के तहत The Realme 7 की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है, जबकि इसकी असली कीमत 17,999 रुपये हैं. The Realme 7 Pro की बात करें तो इस फोन की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है, इसकी असली कीमत 20,999 रुपये हैं. Realme X3 को आप 21,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी असली कीमत 26,999 रुपये हैं. Realme Narzo 20 को आप 10,499 रुपये में खरीद सकते हैं. Realme Narzo 20A को आप 8,499 रुपये में खरीद सकते हैं.

फ्लिपकार्ट के सेल मे आप Realme X3 Super Zoom मोबाइल फोन को 23,999 रुपये, Realme X50 Pro 5G को आप 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं Realme C-series फोन्स में आप Realme C15 को 9,999 रुपये, Realme C15 Qualcomm Edition को आप 9,999 रुपये, Realme C3 को 8,999 रुपये, Realme 7i को आप 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं, वहीं 'Flagship best price' सेगमेंट के तहत आप Realme X को 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं.