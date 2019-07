Flipkart Super Flash Sunday: इस रविवार यानी 28 जुलाई 2019 को सुपर संडे होने वाला है। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart ने इस रविवार को सरप्राइज फ्लैश सेल का आयोजन किया है। यह फ्लैश सेल 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। इस दिन एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे पांच फोन को फ्लैश सेल में लाया जाएगा। इन स्मार्टफोन में Redmi K20 Pro (Redmi K20 Pro and Redmi K20 price in india), Redmi K20, Realme X (Realme X price in india and specifications), Realme 3i (Realme 3i price in india and specifications) और Redmi 7A (Redmi 7A price in india and specifications) जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं। इन सभी स्मार्टफोन की कीमत 5,799 रुपये से लेकर 30,999 रुपये तक है।

Flipkart Super Flash Sunday: All you need to know

ऐसे में जो लोग नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर नए स्मार्टफोन पर स्विच होना चाहते हैं उनके लिए रविवार का दिन बेहद खास होगा। Flipkart ने एक बयान में कहा है कि वह सेल के दौरान स्मार्टफोन के साथ बेहद सस्ती कीमत में कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन की सुविधा देगा। ऐसे में जो लोग इन स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं उनको सलाह होगी कि वह 12 बजे से पहले ही अकाउंट को लॉग इन कर लें।

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Price and Specifications

Xiaomi ने Redmi K20 Pro और Redmi K20 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। Redmi K20 Pro का बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 27,999 रुपये (Redmi K20 Pro Price in India) और 8GB रैम और 258GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है। वहीं इसका टोन-डाउन मॉडल Redmi K20 का 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 21,999 रुपये और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 23,999 रुपये में मिल खरीदा जा (Redmi K20 Price in India) सकेगा। ये स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन – कार्बन ब्लैक, फ्लैम रेड और ग्लेशियर ब्लू में बिक्री के लिए आएगा।

Redmi K20 Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस (Redmi K20 Pro Specifications) की बात करें तो इसमें 6.39 इंच की full HD+ रेज्यूलेशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इस स्मार्टफोन में नॉच डिस्प्ले नहीं दी गई है इसमें फ्रंट कैमरे के लिए पॉप-अप मैकेनिज्म दिया गया है। इस स्मार्टफोन का आस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 91 परसेंट है। कंपनी का दावा है कि Redmi K20 Pro की डिस्प्ले HDR content को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही कंपनी ने इस स्मार्टफोन में सातवीं जेनेरेशन का इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।

Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को Snapdragon 855 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही कंपनी Redmi K20 स्मार्टफोन को Qualcomm के Snapdragon 730 Soc के साथ लॉन्च किया है। इन दोनों स्मार्टफोन की बाकी स्पेसिफिकेशंस एक जैसी है। इसके साथ ही कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में 8 लेयर ग्रेफाइड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेमर्स का ख्याल रखते हुए इसमें Game Turbo 2.0 भी दिया है। जो कि गेमिंग के एक्सपीरिएंस को बेहतर करता है। दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। दोनों फोन में 48MP + 8MP + 13MP का रियर कैमरा सेटअप है। वहीं साथ ही सेल्फी के लिए 20मेगापिक्सल का कैमरा है।

Realme X Price and specifications

Realme X को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4जीबी रैम और 128जी स्टोरेज की कीमत 16,999 रुपये और 8जीबी रैम और 128जी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये (Realme X Sale Price in India) है। बायर्स इस स्मार्टफोन को स्पेस ब्लू और पर्पल वाइट कलर में खरीद सकते हैं। इसके दो और वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, जो कि मास्टर एडिशन और स्पाइडर मैन एडिशन है। मास्टर एडिशन दो कलर वेरिएंट में आता है। पहले कलर वेरिएंट ओनियन है और दूसरा गार्लिक है। मास्टर एडिशन के 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज की कीमत 19,999 रुपये है। वहीं स्पाइडर मैन एडिशन की कीमत 20,999 रुपये है। यह दोनों एडिशन अगस्त में सेल के लिए आएंगे।

Realme X के स्पेसिफिकेशंस (Realme X Specifications) की बात करें तो इसमें एज टू एज AMOLED डिस्प्ले है। फोन में 6.53-inch FHD+ screen के साथ 19.5:9 एस्पेक्ट रेश्यो है। कंपनी ने इस फोन में full-screen डिजाइन के साथ पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया है। फोन में 16-megapixel Sony IMX471 sensor है जो 0.74 सेकंड में पॉप अप हो जाता है। इसके अलावा इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ बायोमीट्रिक अथॉन्टिकेशन भी है।

फोन में Qualcomm Snapdragon 710 SoC के साथ 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज है। इसके अलावा यह AI HyperBoost technology के साथ आता है। फोन में 3,765mAh battery है जो VOOC Flash Charge 3.0 के साथ आता है। स्मार्टफोन Android 9 Pie के साथ ColorOS 6 skin के साथ आता है। फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का है। दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन का कैमरा AI और Super Night Mode सपोर्ट के साथ आता है। फोन का कैमरा ultra slow-motion video recording के साथ आता है।

Realme 3i Price and specifications

Realme 3i ने इस स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में पेश किया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम+64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये है। इसके साथ हायर वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये है। कंपनी ने स्मार्टफोन डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड रेड तीन कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है।

Realme 3i के स्पेसिफिकेशंस (Realme 3i Specifications) की बात करें तो कंपनी ने इसे डायमंड पैटर्न के साथ पेश किया गया है। इस पैटर्न को हम पहले ही Realme C2 में देख चुके हैं। फोन में 6.22-inch Dewdrop display with HD+ (1520×720 pixels) रिजॉल्यूशन है। स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19:9 है। फोन में MediaTek Helio P70 octa-core SoC के साथ ARM Mali-G72 GPU है। ड्यूल सिम डिवाइस में 4,230mAh बैटरी है जो 10W चार्जिंग के साथ आती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर 13मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13मेगापिक्सल का कैमरा है। Realme 3i का फ्रंट कैमरा AI ब्यूटीफिकेशन मोड के (Realme 3i Features) साथ आता है। फोन एंड्रॉइड पाई बेस्ड ColorOS 6 पर ऑपरेट होता है।

Redmi 7A price and specifications

Redmi 7A के 2GB RAM + 16GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 5,999 रुपये है। वहीं इसके 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,199 रुपये है। स्मार्टफोन Matte Black, Matte Blue और Matte Gold कलर में आ रहा है। Xiaomi इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत Redmi 7A के दोनों वेरिएंट में 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यह डिस्काउंट पूरे जुलाई तक मान्य रहेगा। ऐसे में आप स्मार्टफोन को आप 5,799 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Redmi 7A स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और फीचर (Redmi 7A Specifications and Features) की बात करें तो कंपनी ने फोन में 5.45-inch screen HD+ डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 439 SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2GHz है। फोन की स्टोरेज को डेडिकेटिड माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

Redmi 7A में कंपनी ने 12मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर कैमरा दिया है जो Sony IMX486 सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने पांच मेगापिक्सल का कैमपा दिया है। कंपनी ने फोन में 4,000mAh की बैटरी दी है। Redmi 7A को splash प्रूफ डिजाइन के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें वायरलैस FM रेडियो सपोर्ट भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में AI फेस अनलॉक फीचर है।