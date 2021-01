Flipkart Upcoming Sale January 2021: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर इस महीने कई सेल (Which date next sale on Flipkart?) आने वाले हैं. इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है. आज यानी सात जनवरी को Flipkart TV Days Sale चल रहा है. इस सेल में कई ब्रांड्स के टीवी पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इसी तरह इस महीने 8 से 10 जनवरी तक The Grand Gadget Days सेल चलेगा. इसके बाद 19 से 22 जनवरी तक Flipkart Republic Day Sale चलेगा. फिर 23 से 26 जनवरी तक Grand Gadget Days सेल चलेगा. यानी इस पूरे महीने फ्लिपकार्ट पर सेल ही सेल है. Also Read - Flipkart Sale: 26 दिसंबर से शुरू हो रहा फ्लिपकार्ट सेल, iPhone और Realme के फोन पर पाएं 10 हजार तक की छूट

आज के टीवी सेल में Motorola, Micromax, TCL, VU Smart TV पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस सेल में Samsung, Realme, Xiaomi, Thomson, VU समेत कई ब्रांड्स के टीवी पर 65 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है. प्रीपेड ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स को 1,000 रुपये तक का अलग से डिस्काउंट दिया जा रहा है. आइए जानते हैं TV Days Sale में मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में. Also Read - Flipkart की सेल में इन स्मार्टफोन्स पर बेस्ट डील्स, जानें डीटेल

Vu के 43 इंच के टीवी पर 37 फीसदी डिस्काउंट

Vu ब्रांड के टीवी पर भारी ऑफर चल रहे हैं. Vu Premium 43 इंच वाले फुल HD+ LED TV की खरीद पर 37 प्रतिशत का डिस्काउंट है. यह स्मार्ट टीवी 24,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. इसकी खरीद पर 1,000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है. इसके फीचर्स की बात करें तो ये 1920 x 1080 पिक्सल रेजोलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 24W का आउटपुट स्पीकर दिया गया है. इस स्मार्ट टीवी की खरीद पर भी Flipkart Axis Bank कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा. Also Read - Flipkart Big Saving Days: सस्ते में iPhone खरीदने का मौका, मिल रहा 26 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

Motorola के टीवी पर 33 प्रतिशत डिस्काउंट

Motorola ZX HD Ready स्मार्ट टीवी (Smart TV) की खरीद पर 33 प्रतिशत का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इस Android TV को 14,499 रुपये में खरीद सकते हैं. यह स्मार्ट टीवी 32 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है. इस टीवी पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इस पर 500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा Flipkart Axis Bank कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत का कैशबैक भी दिया जा रहा है.

TCL iFFALCON

TCL के 43 इंच (108cm) स्क्रीन साइज वाले iFFALCON Ultra HD (4K) LED Android TV को 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस स्मार्ट टीवी की खरीद पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. यह स्मार्ट टीवी 47 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ इस सेल में उपलब्ध है. इस स्मार्ट टीवी को 4,167 रुपये की EMI पर खरीद सकते हैं. साथ ही, इसकी खरीद पर 11,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है. इसके फीचर्स की बात करें तो ये 3840 x 2160 पिक्सल रेजोलूशन के साथ आता है. इसमें 24W का स्पीकर दिया गया है.

Micromax HD Ready Smart TV

Micromax के 32 इंच वाले HD Ready Smart TV पर 48 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस स्मार्ट टीवी की खरीद पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त कैशबैक दिया जा रहा है. इसे 14,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस पर मिलने वाले अन्य ऑफर्स की बात करें तो इसे 2,417 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट (Installment) पर खरीद सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी के फीचर्स की बात करें तो ये HD Ready 1366 x 768 पिक्सल रेजोलूशन और 20W आउटपुट साउंड के साथ आता है.