Free Fire Alternative: मोबाइल गेम यूजर्स के बीच Free Fire आज एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है और इसके अचानक से बैन हो जाने से यूजर्स काफी परेशान हैं. क्योंकि भारत सरकार ने 54 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस लिस्ट में Free Fire भी शामिल हैं. Free Fire को अब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है. ऐसे में अगर आप भी Free Fire के शौकीन हैं और इस गेम के बैन होने से निराश हैं. तो यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे बैटल रॉयल गेम्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो कि कई मामलों में Free Fire से भी बेहतर हैं.

List of Best Free Fire Alternative in India in 2022

यहां हम ऐसे टॉप 5 गे​म्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि Free Fire बैन होने के बाद इसके विकल्प के तौर पर उपयोग किए जा सकते हैं.

Battlegrounds Mobile India (BGMI)

भारत में PUBG Mobile पर बैन लगने के बाद गेम डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने इसका इंडियन वर्जन BGMI लॉन्च किया था. इस गेम में आपको शानदार ग्राफिक्स के साथ ही बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. काफी हद तक यह PUBG Mobile से मिलता—जुलता है.

PUBG: New State

PUBG: New State को ​कुछ समय पहले ही बाजार में उतारा गया है और इस गेम को भी क्राफ्टन ने ही बनाया है. गेम को पुराने गेम PUBG Mobile के नाम में थोड़े से बदलाव के साथ पेश किया गया है. इस गेम में आपको अलग मैप्स और ग्राफिक्स मिलेंगे.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile की बात करें तो यह मोबाइल गेमिंग की दुनिया में बहुत पुराना है और यूजर्स को काफी पसंद भी है. ग्राफिक्स के मामले में यह गेम Free Fire से भी बेहतर है और इसमें प्लेयर्स को रोचक अंदाज में कई मिशन पूरे करने होते हैं.

Battlelands Royale

Battlelands Royale भी एक बेहतरीन बैटल रॉयल गेम है और इसमें आपको आर्केड स्टाइल ग्राफिक्स मिलेंगे. इसमें Call of Duty की तरह रियलिज्म नहीं दिया गया है, बल्कि गेम में फन पार्ट पर अधिक फोकस किया गया है.

Fortnite

Free Fire के विकल्प के तौर पर आप Fortnite गेम का भी मजा ले सकते हैं. यह गेम बैटल रॉयल और terrain-बिल्डिंग गेम का मिला-जुला रूप है. लेकिन फिलहाल यह गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसे गेम की वेबसाइट के जाकर साइड लोड कर सकते हैं.