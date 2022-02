Garena Free Fire: मोबाइल गेमिंग यूजर्स के बीच Free Fire एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है और इस गेम को भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में काफी पसंद किया जाता है. लेकिन Free Fire यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है कि यह गेम अचानक से गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और ऐप स्टोर (App Store) से गायब हो गया है. जिसके बाद अटकलें आ रही हैं कि भारत में इस गेम को बैन कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला?Also Read - Valentine's Day 2022 Gift: मात्र 13,799 रुपये में खरीदें iPhone, साथ में पाएं Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन

Free Fire एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. लेकिन हाल ही में यूजर्स ने शिकायत की है कि वह गेम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. यह गेम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह से हटा दिया गया है. इस खबर को लिखने से पहले भी हमने गूगल प्ले स्टोर पर गेम सर्च किया और पाया कि यह अभी भी वहां मौजूद नहीं है.

#FreeFire #freefireindia Remove Free Fire From Play Store,😂 @Cristiano pic.twitter.com/hXw2Io0Pow

Free fire gets removed from play store also 🤯 #freefireban#freefireindia #freefire pic.twitter.com/fyFn5FhQvh

— Indic Gamer (@Indicgameryt) February 12, 2022