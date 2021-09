Free Fire Redeem Codes 1 September 2021: Free Fire की वेबसाइट पर जाकर आप आज मिलने वाले रिडीम कोड्स चेक कर सकते हैं. ये एक ऐसा गेम है जो कि एंड्राइड व आईओएस दोनों यूजर्स के बीच बेहद ही लोकप्रिय है. इस गेम की खासियत है कि इसके लिए आपको महंगे फोन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सस्ते फोन में भी इस गेम का मजा ले सकते हैं. इस गेम में मिशन पूरा करने के लिए अक्सर प्लेयर्स को पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन जो यूजर्स पैसे खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए डेली Redeem Codes जारी किए जाते हैं. इन Redeem Codes में आपको कई कॉस्मेटिक चीजें रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलेंगी.Also Read - Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max का नया कलर वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ये Redeem Codes अनियमित आधार पर जारी किए जाते हैं और ये कुल अंकों से बने होते है।. जिसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ नंबर भी शामिल होते हैं. इन Redeem Codes को उपयोग करने की ​एक लिमिटेड समयसीमा होती है. साथ ही इन कोड्स को कुछ ही रीजन में पेश किया जाता है और कई बार ऐसे कोड्स होते हैं जिन्हें एक ही बार उपयोग किया जा सकता है. इन Redeem Codes में आपको कुछ ऐसे आइटम्स मिलते हैं जो कि गेम में मिशन पूरा करने में मदद कर सकते हैं. आज यानि 1 सितंबर को भी Redeem Codes जारी किए गए हैं आइए जानते हैं इनके बारे में. Also Read - Best Smartphones Under Rs 10,000: ये हैं कम कीमत वाले दमदार स्मार्टफोन, यहां देखें पूरी लिस्ट

Free Fire redeem codes 1 September 2021 Also Read - BSNL ने लॉन्च किया नया प्रीपेड प्लान, सालभर तक मिलेगा डेली 2GB हाई स्पीड डाटा, जानिए डिटेल

FFMC-F8XL-VNKC

FFMC-VGNA-BCZ5

4ST1-ZTBE-2RP9

FFMC-5GZ8-S3JC

ECSM-H8ZK-763Q

FFPLPQXXENMS

PR59-EZW4-HSZ9

HZX8-SUTD-33VN

SJ2V-RWXT-A2HG

FF9M-PGS3-85PS

FF9M-J31C-XKRG

ऐसे पाएं Redeem Codes