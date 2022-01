Free Fire Redeem Codes 24 January 2022: देश में PUBG Mobile India गेम बैन होने के मोबाइल गेमिंग की दुनिया में Free Fire ने दस्तक दी और काफी लोकप्रिय हुआ. ये गेम भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम (Garena Free Fire) है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे सस्ते और (Battle Royal Game) कम कीमत वाले फोन पर भी प्ले किया जा सकता है. जबकि आमतौर पर बैटल रॉयल गेम के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है. यह गेम एंड्राइड और आईओस दोनों (Google Play Store) प्लेटफॉर्म पर फ्री डाउनलोडिंग (App Store) के लिए उपलब्ध है. (Free Fire Rewards for Today) इसे रोचक बनाने के लिए कंपनी भी डेली कुछ Redeem Codes जारी करती है जिनकी मदद से प्लेयर्स फ्री में आकर्षक रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - 108MP कैमरा वाले Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन पर मिल रहा है जबरदस्त ऑफर, जानिए डिटेल

कंपनी ने आज यानि 21 जनवरी को भी अपने प्लेयर्स के लिए कई Redeem Codes जारी किए है. जिनमें आकर्षक और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स प्राप्त होंगे (Exclusive Rewards in Free Fire) . इन रिवॉर्ड्स की मदद से आप गेम में अपने दुश्मनों को मारकर आगे निकल सकते हैं और चुटकियों में मिशन पूरा कर सकते हैं. बता दें कि ये Redeem Codes कुल 12 अंकों से बने होते हैं, जिसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट समेत कुछ नंबर्स भी शमिल होते हैं. आइए जारी किए गए Redeem Codes और इनमें मिलने वाले एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के बारे में डिटेल से.

Free Fire Redeem Codes 24 January 2022: ये हैं आज मिलने वाले रिवॉर्ड्स