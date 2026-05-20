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UIDAI का बड़ा ऐलान, इस तारीख तक फ्री में अपडेट करा पाएंगे Aadhaar Card; जानिए पूरी डिटेल
Free Aadhaar Update:अब 14 जून 2027 तक घर बैठे फ्री में आधार कार्ड अपडेट कर सकेंगे. जानिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आसान तरीका और अपडेटेड आधार क्यों जरूरी है.
Free Aadhaar Update: अगर आप लंबे समय से अपना आधार कार्ड अपडेट कराने का सोच रहे थे, तो अब आपके पास अच्छा मौका है. UIDAI ने आधार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट करने की फ्री सुविधा को अगले साल तक बढ़ा दिया है. अब लोग 14 जून 2027 तक बिना कोई फीस दिए अपने आधार कार्ड में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकेंगे. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनका पता, नाम या दूसरी जानकारी पुरानी हो चुकी है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए सिर्फ myAadhaar पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा.
क्यों जरूरी है आधार कार्ड अपडेट कराना?
आज के समय में आधार कार्ड लगभग हर जरूरी काम में इस्तेमाल होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने तक हर जगह आधार जरूरी हो गया है. अगर आपके आधार में गलत जानकारी है या पुराना पता दर्ज है, तो कई काम रुक सकते हैं. कई बार KYC रिजेक्ट हो जाती है और सरकारी सब्सिडी मिलने में भी परेशानी हो सकती है. इसलिए समय-समय पर आधार की जानकारी अपडेट रखना काफी जरूरी माना जाता है. इससे डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल आसान हो जाता है और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती.
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किन लोगों को सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा?
यह फ्री सुविधा उन लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है, जो फीस बचाना चाहते हैं. छात्र, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग और दूसरे शहर में रहने वाले लोग अब आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकेंगे. कई लोग सिर्फ फीस की वजह से आधार अपडेट नहीं करा पाते थे, लेकिन अब बिना पैसे खर्च किए यह काम हो जाएगा. अगर आपने पिछले कई सालों से आधार अपडेट नहीं कराया है, तो यह सही समय हो सकता है. इससे भविष्य में बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है.
ऐसे करें घर बैठे आधार अपडेट
आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा. वहां आधार नंबर डालकर लॉगिन करें और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें. इसके बाद प्रोफाइल में दिखाई दे रही जानकारी को ध्यान से चेक करें. अगर जानकारी अपडेट करनी है, तो डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएं. वहां पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा. फाइल JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए. सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं. इसके बाद आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिससे स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है.
किन समस्याओं से बचा सकता है अपडेटेड आधार?
अगर आधार समय पर अपडेट नहीं किया गया, तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं. बैंक अकाउंट या डिमैट अकाउंट खोलने में परेशानी हो सकती है. PAN लिंकिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन और इंश्योरेंस KYC जैसी सेवाएं भी रुक सकती हैं. कई सरकारी योजनाओं में मिलने वाला पैसा भी देर से आ सकता है. यही वजह है कि UIDAI लगातार लोगों को आधार अपडेट रखने की सलाह देता है. अब जब यह सुविधा अगले साल तक फ्री कर दी गई है, तो लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं.
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