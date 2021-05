ई-वॉलेट कंपनी Freecharge ने कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए यूजर्स के लिए बेहद ही खास सर्विस ‘Pay Later’ पेश की है. कंपनी ने यह सर्विस ऐसे यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर पेश की है कोरोना की वजह से पैसों की कमी के कारण कई जरूरी काम नहीं कर पा रहे. ‘Pay Later’ फीचर का उपयोग कर पहले अपने जरूरी काम कर सकते हैं और एक महीने बाद पेमेंट कर दें. यह फीचर क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है और कई अन्य ई-वॉलेट कंपनियां भी ऐसी सर्विस उपलब्ध करा रही है. आइए जानते हैं Freecharge के Pay Later फीचर को कैसे और कहां करें इस्तेमाल? Also Read - OnePlus का सस्ता 5G स्मार्टफोन Nord CE 5G भारत में 10 जून को होगा लॉन्च, प्री-बुकिंग मिलेंगे कई आकर्षक उपहार

कैसे करें Freecharge Pay Later को एक्टिवेट

अगर आप भी Freecharge ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो Pay Later सर्विस का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपने अभी तक Freecharge को इस्तेमाल नहीं किया है जो ​पहले इसे डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें. इसके बाद आपको KYC के जरिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. KYC पूरा होने के बाद ही Pay Later सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए पहले Freecharge आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा और सही होने पर आपको एक महीने के लिए 5,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी. इस क्रेडिट लिमिट से आप अपने जरूरी काम कर सकते हैं और अगले महीने पेमेंट कर सकते हैं.

कहां इस्तेमाल कर सकते हैं Freecharge Pay Later

Freecharge Pay Later फीचर का उपयोग कंपनी के 10,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर मर्चेंट नेटवर्क पर किया जा सकता है. इसके जरिए आप अपने फोन का बिल पे कर सकते हैं. साथ ही मोबाइल का रिचार्ज, बिजली बिल, डीटीएच रिचार्ज करने के साथ ही दवाई ऑर्डर भी कर सकते हैं. इतना ही यूजर्स खाने का ऑर्डर और ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए भी इस सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है. शुरुआत में यूजर्स को केवल 5,000 रुपये की राशि मिलेगी लेकिन क्रेडिट स्कोर बेहतर बने रहने पर यह लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है.