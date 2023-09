G20 Summit: DRDO ने बनाया ऐसा गजब का काउंटर-ड्रोन सिस्टम, दूर से ड्रोन को मार गिराएगा

G20 Summit Begins: जी20 शिखर सम्मेलन शनिवार यानी आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है और दो दिन के इस कार्यक्रम के लिए कई विदेशी प्रतिनिधि पहले ही पहुंच चुके हैं. इतने बड़े पैमाने के वैश्विक आयोजन की सुरक्षा कड़ी करने के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने राष्ट्रीय राजधानी में एक काउंटर-ड्रोन प्रणाली तैनात की है. इससे किसी भी संभावित ड्रोन खतरे पर नजर रखी जाएगी.

इससे विदेशी पर्यटकों को ड्रोन से सुरक्षा मिलेगी. रक्षा सूत्रों ने कहा कि ये सिस्टम लंबी दूरी से ड्रोन खतरों का सामना कर सकते हैं. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीआरडीओ के अलावा, भारतीय सेना और कुछ नागरिक एजेंसियों के ड्रोन सिस्टम पहले से ही कार्यक्रम में किसी भी हवाई खतरे से बचने के लिए काम कर रहे हैं.