Gaganyaan Mission: इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले Gaganyaan की टेस्टिंग हुई FAIL, इसरो ने कहा, दोबारा करेंगे कोशिश

Gaganyaan Mission: चंद्रयान के बाद भारत कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसमें इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराने वाला Gaganyaan मिशन भी शामिल है. आज इसकी पहले टेस्ट उड़ान थी, जो FAIL हो गई है. इसरो ने कहा कि हम देखेंगे कि कहां गलतियां हुई हैं. उन्हें सुधारेंगे और फिर दोबारा प्रयास करेंगे.

We have an aborted launch of the Gaganyaan TV-D1 in-flight abort test.

An anomaly seems to have been observed by the flight computer, cutting the engine off.

Next launch attempt will be after the examination and correction of the anomaly.#ISRO pic.twitter.com/rwP8J4ySxq

— TitaniumSV5 (@TitaniumSV5) October 21, 2023