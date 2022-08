Free Fire MAX Garena Free Fire MAX redeem codes for August 14: फ्री फायर की दुनिया लगातार बदल रही है या यूं कहें कि हर दूसरे दिन नई घटनाओं के माध्यम से अपडेट हो रही है. हालांकि, कुछ अन्य पहलें हैं जो नए हथियारों, कैरेक्टर और थीम के एंट्री के साथ खेल को और भी मजेदार बना रही हैं. गरेना ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए स्टर्लिंग फ्यूचरेटिक ग्रोजा, स्टर्लिंग फ्यूचरनेटिक कटाना और ट्रीटमेंट स्निपर को जोड़ा है. अधिक दिलचस्प बात यह है कि, गरेना ने फ्री फायर खिलाड़ियों के लिए लिमिटलेस पंच इमोशन की पेशकश करने के लिए एक विचित्र विचार भी रखा. Also Read - Garena Free Fire redeem codes 27 July: आज का कोड ऐसे रिडीम करें

गरेना ने गारेना फ्री फायर की 5वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में टाइम-लिमिटेड डायमंड शॉप की शुरुआत की है. आपको केवल मिशन पूरा करना है और टाइम-लिमिटेड डायमंड शॉप से गियर खरीदने के लिए उनका उपयोग करना है. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 28 June 2022: गेम जीतने के लिए फ्री में पाएं ये धांसू रिवॉर्ड्स, ऐसे करें क्लैम

One punch? Try limitless punches 👊

Grab the Limitless Punch emote and the Golden Futurnetic Bundle from the Anniversary Token Tower and power up your melee style! pic.twitter.com/EWsGhCcE8S

— Garena Free Fire North America (@FreeFire_NA) August 12, 2022