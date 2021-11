Garena Free Fire Redeem Codes 1 November 2021: मोबाइल गेमिंग की दुनिया में Free Fire एक बेहद ही लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है और इस गेम भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर (Garena Free Fire) में काफी पसंद किया जाता है. खासतौर पर PUBG Mobile India बैन होने के बाद इस गेम ने यूजर्स के बीच अपनी एक मजबूत जगह बनाई है. गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर यह गेम टॉप गेमिंग लिस्ट (Top Gaming List) में शामिल है और कंपनी (Best Mobile Game) भी इस गेम को आए दिन बेहतर बनाने की कोशिश में रहती है. इस गेम में प्लेयर्स को बेहतरीन एनिमेशन, ग्राफिक्स और टेक्सर्च (Smartphone Gaming) की सुविधा मिलती है. साथ ही डेली कुछ Redeem Codes भी जारी किए जाते हैं जिन्हें अनलॉक कर आप कई शानदार आइटम्स प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - JioPhone Next Booking: कैसे और कहां से खरीदें JioPhone Next स्मार्टफोन, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Garena Free Fire में आज भी कंपनी ने कई Redeem Codes पेश किए हैं. जिन्हें अनलॉक कर आप ऐसे आइटम्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता गेमिंग के दौरान पड़ती है. इसमें गन, वेनप्स, गन​ स्किन्स और कॉस्ट्यूम समेत कई आइटम्स शामिल होते हैं. इनका उपयोग कर आप गेम में मिलने वाले मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं. ये कोड अंग्रेजी के अल्फाबेट और कुछ नंबर्स से मिलकर बने होते हैं. इन्हें केवल 24 घंटे की वैलिडिटी के साथ ही पेश किया जाता है. कंपनी ने आज यानि 1 नवंबर को भी कई Redeem Codes जारी किए हैं. Also Read - WhatsApp यूजर्स ध्यान दें! इन स्मार्टफोन में आज से नहीं चलेगा WhatsApp, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

Garena Free Fire Redeem Codes 1 November 2021: आज जारी किए गए कोड्स Also Read - Whatsapp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब पेमेंट करने पर मिलेगा 255 रुपये का कैशबैक