Garena Free Fire Redeem codes for 08 october 2022: इस सप्ताह गेम रिवॉर्ड्स समाप्त हो गए हैं और ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम डबल ट्रबल इवेंट के अंत तक पहुंच रहे हैं. जैसे-जैसे चीजें लपेटी जाती हैं, खिलाड़ियों को घटना के शेष उद्देश्यों को पूरा करने और लीग पुरस्कारों के अंत को लेने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है. लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि 22 अक्टूबर को खेल में बूया दिवस 2022 आ रहा है और यह उस दिन एक टन मुफ्त और शांत घटनाओं की पेशकश करने का वादा करता है. लेकिन अगर यह बहुत अधिक प्रतीक्षा की तरह लगता है, तो आप इन रिडीम कोड के माध्यम से कुछ अच्छे आउटफिट, डायमंड और इमोट्स प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - Garena Free Fire Redeem codes for October 7: शानदार मुफ्त उपहारों के साथ मनाएं बूयाह दिवस

गरेना फ्री फायर रोजाना आधार पर रिडीम कोड जारी करता है. 12 अंकों के रिडीम कोड में अक्षर और संख्याएं होती हैं. खिलाड़ी अपने गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन-गेम हथियारों और पात्रों के लिए खाल जैसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं. भारत में गरेना फ्री फायर बैन है. हालांकि, अगर आप भारत से बाहर हैं, तो आप रिवॉर्ड कोड एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें रिडीम कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक गरेना फ्री फायर रिवार्ड साइट पर जाना होगा और फ्री फायर रिडेम्पशन पेज तक पहुंचने के लिए अपने फेसबुक, गूगल, ट्विटर आईडी पर लॉग इन करना होगा. Also Read - Garena Free Fire Redeem codes for 06 october 2022: नए-नए कॉस्ट्यूम और हथियार जीतने का है मौका

फ्री फायर अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक बन रहा है और इसे Google Play Store पर भी उच्च दर्जा दिया गया है. खिलाड़ी खेल में अपनी रणनीति बना सकते हैं, जिसमें लैंडिंग की स्थिति, हथियार और आपूर्ति प्राप्त करना और दुश्मन के साथ लड़ाई करना शामिल है. Also Read - Garena Free Fire redeem codes, 05 october 2022: जारी हुए आज के कोड्स, फ्री में पाएं जबरदस्त रिवॉर्ड

खिलाड़ी अपने फेसबुक, गूगल, ट्विटर, या वीके आईडी के माध्यम से लॉग इन करके आधिकारिक रिडेम्पशन पेज यानी, reward.ff.garena.com/en पर कोड रिडीम कर सकते हैं. एक बार एफएफ कोड रिडीम हो जाने के बाद, पुरस्कार और उपहार स्वचालित रूप से गेम लॉबी के वॉल्ट टैब में जमा हो जाते हैं और 24 घंटे के भीतर सोने और हीरे खाते के वॉलेट में जमा हो जाते हैं. ध्यान दें कि गरेना फ्री फायर भारत में प्रतिबंधित है, इसलिए, भारत के बाहर के खिलाड़ी इन कोडों को भुना सकते हैं.

08 अक्टूबर के लिये Garena Free Fire Redeem codes :

HTY3-RIFG-OR3F

FBJY-RY56-MLOT

FJO9-4TAS-D3FT

YXY3-EGTL-HGJX

ST5K-JCRF-VBHT

S5JT-UGVJ-Y5Y4

X99T-K56X-DJ4X

FF11-NJN5-YS3E

FF9M-J31C-XKRG

FBJY-RY56-MLOT

FJO9-4TAS-D3FT

PQR3-BKUI-7LT7

FSDR-FKUI-YVGR

FBTU-6BFY-TBT7

FBJU-T6RF-T1RT

FBTU-6JKI-E8E7

FLU8-HG8R-BHT4

FIIF-GI8E-O49F

Garena Free Fire redeem codes for 08 october 2022 : ऐसे पाएं फ्रीबीज

स्टेप 1: लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक गरेना फ्री फायर रिडेम्पशन वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाएं.

स्टेप 2: फिर अपने Facebook, Apple, Google, Twitter, HUAWEI या VK ID से लॉगिन करें.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर बताए गए किसी भी रिडीम कोड को कॉपी करें.

स्टेप 4: डायलॉग बॉक्स पर डबल चेक करें और फिर ‘ओके’ पर क्लिक करें.

स्टेप 5: प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और इनाम आपका है. हालांकि, अगर किसी भी तरह से मोचन बोली विफल हो जाती है, तो आपको एक ईमेल के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाएगा.