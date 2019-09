Gionee India ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Gionee F9 Plus लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 7,690 रुपये में लॉन्च किया है। इससे पहले कल ही कंपनी ने चीन में अपने दो स्मार्टफोन M11 और M11s की घोषणा की थी और अब कंपनी ने F9 Plus को लॉन्च कर भारतीय मार्केट में लंबे समय के बाद वापसी की है। यहां हम आपको Gionee F9 Plus की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और इसकी कीमत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

Gionee F9 Plus Price in India, Specifications

Gionee ने इस स्मार्टफोन को अफॉर्डेबल कीमत में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी कीमत 7,690 रुपये रखी है। इस कीमत में यूजर्स को 6.26-इंच की HD+ फुल व्यू Dewdrop डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें 1.65GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकंड्री कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 3.5mm ऑडियो जैक और FM Radio भी दिया गया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 4,050mAh की बैटरी दी है। Gionee F9 मार्केट में कंपनी के 42,000 रिटेल आउटलेट वाले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए खरीदा जा सकता है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा।

इसके अलावा कंपनी ने होम मार्केट चीन में Gionee M11 और Gionee M11s लॉन्च करने का ऐलान किया है। दोनों Gionee M11 और Gionee M11s स्मार्टफोन का डिजाइन एक जैसा है, जिन्हें कंपनी ने दो कलर ऑप्शन के साथ पेश करेगी। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Gionee ने इन दोनों अपकमिंग स्मार्टफोन में कंपनी सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले में वाटरड्रॉप नॉच दी है। इसके साथ ही फोन में रियल ड्यूल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। Gionee M11 और Gionee M11s स्मार्टफोन में कंपनी ने लाल रंग का पावर बटन दिया है। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज एक जैसी होगी।

जानकारी के मुताबिक Gionee M11 और Gionee M11s में 6GB की RAM और 128GB की स्टोरेज होगी। हालांकि फिलहला ये जानकारी शेयर नहीं की गई है कि इसमें कौन-सा चिपसेट होगा। ये दोनों स्मार्टफोन 4000mAh बैटरी के साथ आएगा।