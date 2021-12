Whatsapp Update: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस मुहैया कराने के लिए नए फीचर्स व अपडेट पेश करता रहता है. वहीं काफी समय से चर्चा थी कि कंपनी जल्द ही एक ऐसा फीचर (Whatsapp New Features) लेकर आने वाली है जिसके बाद कोई भी (Upcoming Features of Whatsapp) आपकी जासूसी नहीं कर पाएगा. यानि कोई चा​हकर भी आपका लास्ट सीन चेक नहीं कर पाएगा. (Whatsapp Last Seen) अब यूजर्स को इंतजार खत्म हो गया है (Social Media) क्योंकि कंपनी ने नया प्राइवेसी फीचर जारी कर दिया है. जिसके बाद कोई भी आपके ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक नहीं कर पाएगा. आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में डिटेल से.Also Read - Smartphone Tips: स्मार्टफोन में स्टोरेज हो रही है कम! तो शायद आप कर रहे हैं ये गलतियां

WhatsApp ने नया फीचर पेश किया है जिसके स्टॉकर यूजर की जासूसी नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब है कि यदि कोई आपका लास्ट सीन देखना चाहता है तो वह नहीं देख पाएगा. अक्सर इसके लिए कुछ स्टॉकर्स थर्ड पार्टी ऐप का भी उपयोग करते हैं ताकि वह यूजर पर नजर रख सकें. इससे यूजर की प्राइवेसी का खतरा बना रहता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि WhatsApp ने अपने यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नया फीचर पेश किया है.