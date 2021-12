Whatsapp New Feature: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp अपने यूजर्स को नए साल के मौके पर एक (WhatsApp New Features) धमाकेदार तोहफा देने वाला है, जिसे जानकर यूजर्स खुशी से झूम उठेंगे. (WhatsApp 2021) सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है. जिसके तहत आप Whatsapp के माध्यम से ही अपने (Near Hotels) नजदीकी रेस्टोरेंट, होटल व ग्रॉसरी स्टोर्स सर्च कर सकेंगे. (Whatsapp Features) यानि इसके लिए आपको Whatsapp से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप Whatsapp पर ही सर्च कर डिटेल किसी को भी भेज सकते हैं. (Near restaurants) इस फीचर को बाजार में WhatsApp tracker के नाम से पेश किया जा सकता है. आइए जानते हैं WhatsApp tracker फीचर की खासियत. ,Also Read - Tecno Pova 5G: लॉन्च हुआ Tecno का पहला 5G स्मार्टफोन, 6,000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

WhatsApp पर मिलेगी रेस्टोरेंट की जानकारी

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए एक नया फीचर लेकर आ रही है. यह फीचर एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगा. इसकी खासियत है कि इसमें यूजर्स को अपने नजदीकी रेस्टोरेंट, होटल, ग्रॉसरी और क्लॉथ स्टोर्स की जानकारी मिलेगी. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जब आप यूजर WhatsApp पर कुछ सर्च करेंगे तो उन्हें Businesses Nearby नामक एक सेक्शन नजर आएगा. इसके बाद आप वहां मौजूद कैटेगरी में से किसी को सिलेक्ट कर रिजल्ट देख सकेंगे.

वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि WhatsApp का यह नया सर्च फिलहाल ब्राजील के एक शहर साओ पाउलो में कुछ लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है. अब उम्मीद है कि कंपनी नए साल में इस फीचर को बड़े स्तर पर लॉन्च करेगी. यानि इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. इस फीचर में यूजर्स को फिल्टर की भी सुविधा मिलेगी. यह फीचर एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, अभी तक इस फीचर को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.