गूगल ने जारी किया नया एडिटिंग फीचर, फोटोज को आसानी से कर सकेंगे एडिट

सैन फ्रांसिस्को: गूगल (Google) ने वेब पर गूगल वन (cloud storage service) सब्सक्राइबर्स के लिए पोट्र्रेट लाइट, पोट्र्रेट ब्लर और डायनामिक सहित फोटो शेयरिंग और स्टोरेज सर्विस ‘गूगल फोटोज’ में नए एडिटिंग फीचर जोड़े हैं. कंपनी ने सोमवार को अपने ‘गूगल फोटोज’ अकाउंट से ट्वीट किया, अभी जारी किया गया है!

पोट्र्रेट लाइट, पोट्र्रेट ब्लर, डायनामिक, कलर पॉप, एचडीआर और स्काई सुझाव अब वेब पर गूगल वन मेंबर्स के लिए उपलब्ध हैं, ताकि आप सीधे अपने कंप्यूटर से अपनी फोटोज को आसानी से एडिट कर सकें. कंपनी के सपोर्ट पेज के मुताबिक, ‘पोट्र्रेट लाइट’ फीचर पोजिशन और ब्राइटनेस को किसी व्यक्ति के पोट्र्रेट के हिसाब से एडजस्ट करेगा, वहीं ‘पोट्र्रेट ब्लर’ बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट करेगा.