Jiophone next features price: रिलायंस जियो ने गूगल के साथ मिलकर एक धमाकेदार स्मार्टफोन तैयार किया है जिसे बेहद कम कीमत पर लॉन्च किया जाएगा. ये जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दी. उन्होंने ये भी बताया कि जियो का नया फोन कब लॉन्च होगा. अंबानी ने कहा कि Google और Jio का नया फोन गणेश चतुर्थी वाले दिन यानी 10 सितंबर को लॉन्च होगा. इस फोन का नाम जियोफोन नेक्स्ट (JIOPHONE NEXT) रखा गया है.

मुकेश अंबानी ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Google और Jio टीमों ने संयुक्त रूप से एक सफल स्मार्टफोन – JIOPHONE NEXT डेवलप किया है. यह पूरी तरह से फीचर से कई लैस स्मार्टफोन है जो Google और Jio दोनों के एप्स को पूरी तरह सपोर्ट करता है."

उन्होंने कहा, "Jio और Google द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया JIOPHONE NEXT स्मार्टफोन Android OS (एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम) के एक ऑप्टिमाइज वर्जन द्वारा ऑपरेट होगा. यह अल्ट्रा-किफायती है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. यह गणेश चतुर्थी, 10 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होगा."