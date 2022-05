दिग्गज टेक कंपनी गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन असिस्टेंट अब यूजर्स को वॉर्निंग देगा जब उन्हें पॉसवर्ड बदलने की जरूरत होगी. इतना ही नहीं बल्कि गूगल पॉसवर्ड चेंज करने में लोगों की मदद भी करेगा. एंड्राएड पुलिस के मुताबिक बीते साल गूगल ने अपने एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में, क्रोम के बिल्ट-इन पासवर्ड मैनेजर के लिए एक स्पेशल फीचर की घोषणा की थी, जो यूजर्स को यह पता लगाने में सक्षम बनाएगा कि क्या वे ऑनलाइन डेटा ब्रीच (डेटा चोरी) के शिकार हुए हैं.Also Read - गूगल सर्च में आ रहा है आपका नाम, फोन नंबर और अन्य पर्सनल डिटेल? हटाने की प्रक्रिया को Google ने बनाया आसान

गूगल का यह फीचर छेड़छाड़ या चोरी किए गए पासवर्ड दिखाएगा और यूजर्स को गूगल असिस्टेंट का उपयोग करके कुछ स्टेप्स के जरिए उन्हें ऑटोमैटिकली बदलने में भी मदद करेगा.

इसके अलावा क्रोम ऐसे स्टोर्ड पॉसवर्ड के बारे में भी चेतावनी देगा जो अनसेफ या रीयूज्ड हैं. यह फीचर यूजर्स को रीयूज्ड और वीक (कमजोर) पासवर्ड भी दिखाएगा, जिन्हें बदलने की जरूरत है.

साल 2021 में इस फीचर के एलान के लगभग एक साल बाद अब गूगल फाइनली इस फीचर को दुनियाभर के अपने यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

एंड्राएड पुलिस के टिपस्टर मैक्स वेनबैक (Max Weinbach) द्वारा शेयर किए गए फीचर के स्क्रीनशॉट इस फीचर के इंटरफेस की पहली झलक देख सकते हैं. एंड्रॉइड पुलिस नोट करती है कि क्रोम वेब ब्राउज़र यूजर्स को एक कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड को बदलने के लिए संकेत देगा, फिर वे उस साइट पर लॉगइन करेंगे जिसके पासवर्ड में छेड़छाड़ की गई है.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022