Google अक्सर किसी खास शख्स को अपने Doodle के जरिए याद करता रहता है। आज 16 सितंबर को Google ने अपने Doodle को सिंगर BB King की 94वीं बर्थ एनिवर्सरी पर समर्पित किया है। BB King को King of the Blues के नाम से भी जाना जाता है। गूगल ने अपने डूडल में BB King का एक एनिमेटिड वीडियो तैयार किया है जो पूरे 2 मिनट 10 सेकंड का है। गूगल ने इस वीडियो में साउंड ट्रैक के साथ सिंगर BB King को गिटार के साथ दिखाया है।

डूडल को क्लिक करने पर यह वीडियो शुरू हो जाता है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गूगल का डूडल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है जिसमें BB King को गिटार पकड़े देखा जा सकता है। BB King का जन्म 1925 में Itta Bena, Mississippi, अमेरिका में हुआ था। वह एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्गराइटर, गिटारिस्ट और रिकॉर्ड प्रॉड्यूसर थे।

BB King की मृत्य 14 मई 2015 को हुई थी। वह चर्च और स्ट्रीट कॉर्नर में अपना परफॉर्मेंस भी देते थे। इसके अलावा उन्होंने रेडियो स्टोशन WDIA में भी काम किया। उन्होंने 1949 में रिकॉर्डिंग शुरू की और अपनी पहली हिट “Three O’Clock Blues” के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

“The Thrill is Gone” और “Every Day I Have the Blues” जैसे रिकॉर्ड्स शैली के क्लासिक्स बन गए। BB King को 2011 के 100 सबसे महान गिटारवादकों की सूची में Rolling Stone Magazine ने नंबर 6 के रूप में स्थान दिया और अन्य ब्लूज और रॉक गिटारवादकों पर एक प्रमुख प्रभाव माना। लोगों के बीच BB King काफी पॉप्युलर थे और उनके कॉन्सर्ट में लाखों की भीड़ जुटती थी।