Google Chrome Logo: दुनियाभर में लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर Google Chrome का लोगो आठ साल बाद बदल गया है. यानि अब आपको Google Chrome बिल्कुल नए डिजाइन में नए नजर आएगा. इससे पहले कंपनी ने साल 2014 में Chrome के डिजाइन में बदलाव किया था. हालांकि, इस बार ​Chrome में आपको बेहद ही मामूली सा (Chrome New Logo) बदलाव नजर आएगा. जिसके बाद Chrome काफी खास और अलग दिखाई देगा.

Google Chrome के नए लोगो की बात करें तो इसमें आपको मामूली सा फेरबदल नजर आएगा. पुराने लोगो में हरे रंग के बीच में मौजूद बॉर्डर पर हल्की परछाई थी जिसे फेरबदल के बाद हटा दिया गया है. नए लोगो में आपको लाल, पीला और हरा रंग ज्यादा स्पष्ट और सपाट नजर आएगा. बीच में मौजूद नीला रंग भी अब पहले की तुलना में गहरे रंग का नजर आ रहा है. Chrome में मौजूद सभी रंग अब पहले से ज्यादा गहरे रंग के दिख रहे हैं.

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022