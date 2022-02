Google Chrome आज एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, जिसे देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर (Google Security) में काफी इस्तेमाल किया जाता है. कुछ भी सर्च करना हो या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हम सीधे Google Chrome ओपन करते हैं. लेकिन Google Chrome के उपयोग को लेकर भारत सरकार (Google India) ने यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. अगर आप भी Google Chrome का उपयोग करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं इस चेतावनी के बारे में डिटेल से.Also Read - Apex Legends Mobile गेम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! चुनिंदा देशों में एंड्राइड फोन के लिए हुआ उपलब्ध

सरकार ने जारी की चेतावनी

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) यानि MeitY के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) ने भारतीय यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है कि Google Chrome में कई सारी दिक्कतें सामने आई है. जो कि हैकर्स को साइबर अटैक करने का मौका देती हैं. ऐसे में Google Chrome का उपयोग करते समय यूजर्स का सावधान रहना बेहद जरूरी है.

Google Chrome में क्या है दिक्कतें

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) के अनुसार ​Google Chrome में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं जिनकी वजह से हैकर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं. रिपोर्ट में बताया गया है​ कि इस खतरे के पीछे ऐसे प्लेटफॉर्म्स व फीचर्स हैं जिन्हें यूजर्स ​Google Chrome पर ओपन करते हैं. ऐसे में सेफ ब्राउजिंग, रीडर्स मोड, वेब सर्च, थंबनेल टैब स्ट्रिप, स्क्रीन कैप्चर, पेमेंट्स, एक्स्टेन्शन्स, स्क्रॉल आदि का इस्तेमाल ​Google Chrome में हैकर्स के अटैक के खतरे को बढ़ाता है.