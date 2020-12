Google Doodle: Google खास शख्सियत को अपने डूडल के माध्यम से सम्मान देता रहता है. Google ने आज (10 दिसंबर) अपना डूडल मशहूर अर्थशास्त्री सर विलियम आर्थर लुईस (Sir W. Arthur Lewis) को समर्पित किया है. गूगल ने सर विलियम की याद में आज खास डूडल बनाया है. इसके चलते बड़ी संख्या में लोग सर विलियम आर्थर लुईस के बारे में जानना चाह रहे हैं. आइए आपको इस खास शख्सियत के बारे में बताते हैं, गूगल ने जिसे आज अपना डूडल समर्पित किया है (Who is Sir W. Arthur Lewis). Also Read - Sir W Arthur Lewis: विकासशील देशों की किस्मत बदलने वाले इस अर्थशास्त्री को गूगल ने ऐसे किया याद

आर्थिक विकास के क्षेत्र में शानदार योगदान

सर विलियम आर्थर लुईस नोबल पुरस्कार विजेता और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर थे. सर विलियम को आर्थिक विकास के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए जाना जाता था. 1979 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

सर विलियम के जीवन का ज्यादातर समय दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए निकला. प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उन्होंने करीब 20 साल तक अध्यापन का कार्य किया. उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि कई देश उन्हें अपनी नागरिकता देना चाहते थे. सर विलियम आर्थर लुईस के पास दो देशों, सेंट लूसियन और ब्रिटिश की नागरिकता थी.

5 जून 1991 को निधन

सर विलियम आर्थर लुईस का जन्म 3 जनवरी 1915 को कैस्टरीज, सेंट लूसिया में हुआ था. इनका निधन 5 जून 1991 को ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ. सर विलियम को उनके सम्मान में नामित सेंट लूसियन कम्यूनिटी कॉलेज के मैदान में दफनाया गया था.