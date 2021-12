Google Doodle: आज 31 दिसंबर यानि कि साल की आखिरी दिन है और नए साल आने ही वाला है. (Happy New Year 2022) हर तरफ नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है और ऐसे में Google भी पीछे नहीं है. Google हर खास मौके को Doodle के जरिए बेहद ही खास अंदाज में सेलिब्रेट करता है. नए साल का मौका भी बेहद खास है और (New Year 2022 Wishes) नए साल से पहले की जमकर सेलिब्रेशन किया जाता है. इसलिए Google ने आज जारी किए गए Doodle को ‘New Year’s Eve‘ नाम दिया है. New Year’s Eve के Doodle को बेहद ही खूबसूरत और खास बनाया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कंपनी ने यूजर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की है.Also Read - Amazon आज दे रहा है 20,000 रुपये जीतने का मौका, इन पांच सवालों के देने होंगे सही जवाब, जानें कैसे?

बेहद खास है New Year’s Eve का डिजाइन

New Year’s Eve का डूडल खूबसूरत डिजाइन में बना हुआ है. इसमें Google शब्द को फीचर किया गया है और उसे लाइट्स से सजाया गया है. Google के G अक्षर को एक पार्टी हैट पहनाई गई है, वहीं O में एक एनिमेटेड टॉफी मौजूद है जिस पर 2021 लिखा हुआ है. जैसे ही आप Doodle पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर क्रैकर्स फूटते हुए नजर आएंगे. जिसे देखकर आपको पार्टी का अहसास होगा. Also Read - Whatsapp Happy New Year 2022 Stickers: इस बार Sticker के जरिए भेजें नए साल की शुभकामनाएं, यहां जानें डाउनलोड करने का तरीका

Google Doodle में क्या है आज खास मैसेज

Google Doodle को कंपनी ने कैंडी पॉपर के साथ डिजाइन किया है और इस पर 2021 लिखा हुआ है. साथ ही Google के सभी अक्षरों को भी सजाया गया है. डूडल के साथ कंपनी ने एक मैसेज भी शेयर किया है. जिसमें लिखा हुआ है ‘That’s a wrap for 2021-Happy New Year’s Eve!’ आज साल का आखिरी दिन है कल यानि 1 जनवरी को साल 2022 शुरू होगा. Also Read - Reliance Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: ये हैं 1GB डेली डाटा वाले सबसे सस्ते प्लान, मिलेंगे कई अन्य बेनिफिट्स