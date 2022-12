Google Doodle: पहला वीडियो गेम कंसोल बनाने वाले जेराल्ड 'जेरी' लॉसन गूगल ने ऐसे किया याद, गेम खेलने का भी दे रहा मौका

फोटो क्रेडिट: google/स्क्रीनशॉट

गूगल अक्सर डूडल के जरिए खास मौके को सेलिब्रेड करता है. इस क्षेत्र विशेष में जिन लोगों का योगदान होता है उन्हें याद किया जाता है. आज का गूगल डूडल जेराल्ड ‘जेरी’ लॉसन (Gerald ‘Jerry’ Lawson) को डेडिकेट किया गया है. लॉसन का 82वां जन्मदिन गूगल डूडल के जरिए मना रहा है. तो चलिए जान लेते हैं कौन हैं जेरी लॉसन और क्या है इनका योगदान.

कौन थे गेराल्ड ‘जेरी’ लॉसन ?

जेराल्ड जेरी लॉसन आधुनिक गेमिंग के जनक माने जाते हैं. इनको पहला वीडियो गेम कंसोलर बनाने के लिए जाना जाता है. गूगल (Google) ने लॉसन के लिए जो डूडल (Doodle) डिजाइन किया है, उसमें इनका एक एनिमेटेड कैरेक्टर दिख रहा है, जिसके हाथ में गेमिंग कंसोल है. जब आप इस पर कर्सर ले जाते हैं तो आपको Gerald ‘Jerry’ Lawson, 82nd birthday की जानकारी मिलती है.

खेलें गेम

जब आप आज वाले डूडल पर टैप करेंगे तो आपको एक दूसरी स्क्रीन खुलती है. यहां एक एनिमेटेड कैरेक्टर दिखाई देता है, जिसपर Hi, This is Jerry Lawson. लिखा है. इसके बाद गेम शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए हम ऐरो बटन का इस्तेमाल करें और जंप करने के लिए स्पेस बटन को प्रेस करें. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको लॉसन से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियां मिलती जाएंगी.

दूसरे गेम्स खेलें

जब आप इस गेम को पूरा कर लेते हैं तो डूडल पर कुछ और गेम्स आपके लिए खुल जाते हैं. इसमें एक एडिट मोड भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अलग-अलग शेप का इस्तेमाल करके आकृतियां बना सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी गेम बना सकते हैं.

लॉसन का पहला गेम

लॉसन का पहला गेम कॉइन-बेस्ड आर्केड गेम था. उनके इस गेम का नाम डिमोलिशन डर्बी था. जेरी लॉसन का सबसे बड़ा योगदान गेमिंग कंसोल को डिजाइन करना है. इसके अलावा लॉसन ने एक जॉयस्टिक और एक पॉज बटन भी डिजाइन किया.

जेरी लॉसन जल्द ही वीडियो गेम उद्योग में एक जाना माना नाम बन गए. बाद में उन्होंने पहले वीडियो गेम कार्ट्रिज को भी डेवलप किया और इसका उपयोग वीडियो गेम में स्टोरेज या कार्ट की तरह किया जाता है. 1 दिसंबर, 1940 को ब्रुकलिन में जन्मे जेराल्ड ‘जेरी’ लॉसन का निधन 70 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल, 2011 को हो गया.