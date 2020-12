Google Extends From Home: दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच गूगल (Google) ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. गूगल के कर्मी Work From Home को अगले साल यानी सितंबर 2021 तक जारी रख सकते हैं. Google के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने अपने स्टाफ को ईमेल भेजकर बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कंपनी ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ को अगले कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया है. Also Read - Google, YouTube, Gmail down: Gmail और YouTube समेत Google की कई सर्विस डाउन, दुनिया भर के यूजर्स परेशान

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, माहौल ठीक होने और कर्मचारियों के वापस ऑफिस लौटने के बाद भी Google एक 'लचीले वर्कवीक' पर विचार कर रहा है. इस सुविधा के माध्यम से Google के कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन ऑफिस से काम करना पड़ेगा बाकी दिन वह घर से काम कर सकेंगे. पिचाई ने आगे लिखा है कि 'लचीला कार्य मॉडल' कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन में मदद करेगा.

इस साल जुलाई में Google 2021 की गर्मियों तक Work From Home का विस्तार करने वाली पहली कंपनी बनी थी. इससे पहले कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में पिचई ने लिखा था 'कर्मचारियों को अपनी आगामी योजनाओं के निर्धारण में सहूलियत देने के लिए हम अपने वैश्विक स्वैच्छिक 'वर्क फ्रॉम होम' ऑप्शन को 30 जून 2021 तक बढ़ा रहे हैं. यह उन पदों के लिए है, जिनमें ऑफिस से काम करने की आवश्यकता नहीं होती.'