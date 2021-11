Google for India 2021: Google का मेगा इवेंट Google for India 2021 आज यानि 18 नवंबर से शुरू हो गया है. यह इस इवेंट का 7वां एडिशन है और शुरुआत के साथ ही कंपनी ने इस इवेंट में Google Career Certificate का ऐलान कर दिया है. इस सर्टिफिकेट के तहत IT Support, Data management जैसे कोर्स सिखाएं जाएंगे. इसके लिए Google की तरफ से स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है, जिसका फायदा अगले दो साल में करीब 1 लाख युवाओं को मिलेगा. आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में.Also Read - Case registered against Wasim Rizvi: किताब में ‘आपत्तिजनक’ सामग्री के सिलसिले में वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज

Google for India इवेंट में कंपनी कई बड़ी घोषणाएं करने वाली है. इस इवेंट में मोस्ट अवेटेड शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube Shorts भी लॉन्च किया जा रहा है. साथ ही Google Pay में यूजर्स को एक नया My Shop का फीचर भी मिलेगा. कंपनी की मुख्य फोकस ऐसे फीचर्स को लॉन्च करने पर है जिनका सीधा लाभ यूजर्स को मिलेगा.

बता दें कि Google ने साल 2019 में AI रिसर्च लैब का निर्माण किया था जिसके तहत कंपनी AI बेस्ड प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है. AI रिसर्च लैब ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं कर रही है. आज इवेंट में कंपनी की AI रिसर्च लैब का एक्सपेंड करने के बारे में भी घोषणा करेगी. इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के साथ Google का फोकस डिजिटल एजुकेशन पर भी है और इसे बढ़ावा देने के लिए कंपनी Google Classroom में नए फीचर्स ऐड करेगी.