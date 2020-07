Serious Warning For Gmail Users: गूगल जीमेल का लाभ उठा रहे लोगों के लिए अब एक गंभीर चेतावनी जारी कर दी गई है. यह चेतावनी ईमेल फिल्टर में आई गड़बड़ी के बाद जारी की गई है. आशंका जताई जा रही है कि लाखों जीमेल यूजर्स के डाटा के साथ स्पैमिंग हो गई है. CNET.COM वेबसाइट के मुताबिक यह जानकारी शेयर की गई है. साथ ही बताया गया है कि एंड्रॉयड पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है. साथ ही जीमेल यूजर्स को इस बाबत सूचित भी कर दिया गया है. Also Read - H1B वीजा पर अमेरिका ने लगाई रोक, तो सुंदर पिचाई बोले- हम खड़े हैं इमिग्रेंट्स के साथ

बता दें कि स्पैम मैसेज या अनवांटेड मैसेजेस को पहले जीमेल फिल्टर कर अन्य फोल्डर में भेज देता था. इसपर क्लिक करने पर आपको नॉट सेप फॉर वर्क का विकल्प दिखाई पड़ता था. लेकिन सेटिंग में गड़बड़ी बाद अब यह पाया गया है कि इस तरह के संदेश अब सीधे उपभोक्ताओं के इनबॉक्स तक पहुंच रहे हैं. इससे यूजर्स के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है.

CNET.COM की मानें तो इस बाबत गूगल ने स्वीकार किया है कि इस फिल्टर में गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान का सामना करना पड़ा है. अब सबकुछ ठीक हो चुका है लेकिन अब भी कई जीमेल उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायत सामने आ रही है. बता दें कि इससे पहले भी अनवांटेड मैसेजेस के इनबॉक्स में आने को लेकर यूजर्स ने शिकायत की थी.

इस फीचर में गड़बड़ी होने से खतरा यह है कि कई मेल्स को रणनीति के तहत मेल्स के जरिए वायरस फाइल्स भेजी जाती है. इस मेल को खोलने या दिए गए लिंक या किसी चीज पर क्लिक करने से संभावित है कि उपभोक्ताओं के डाटा के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है. बता दें कि बीते दिनों जीमेल के कुछ घंटे तक बंद होने को लेकर भी उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी.