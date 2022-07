Google ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह इस साल नवंबर में अपने क्लासिक Hangouts ऐप को मुफ्त उपयोगकर्ताओं के लिए बंद कर देगा. मौजूदा उपयोगकर्ताओं को Google चैट ऐप में माइग्रेट कर दिया जाएगा. Google ने यह भी कहा कि एंड्रॉइड और आईओएस पर जो अब भी मुफ्त और व्यक्तिगत Hangouts खाते यूज कर रहे हैं, जल्द ही एक अपग्रेड स्क्रीन देखना शुरू कर देंगे, जो उन्हें जीमेल ऐप में चैट या प्लेटफॉर्म पर मोबाइल चैट क्लाइंट पर स्विच करने के लिए प्रेरित करेगा.Also Read - लड़के गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं? रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके डेटा के साथ क्या होगा. तो आपको बता दें कि आप उसे बचा सकते हैं. कंपनी अपने वर्तमान यूतर्स को हैंगआउट्स डाटा सुरक्षित करने का मौका दे रही है. इसके लिये आपको नीचे दिये गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

1. सबसे पहले आपको Google Takeout में जाना होगा और अपने गूगल एकाउंट की मदद से sign in करें.

2.अब इस एप्लिकेशन से Hangouts सेलेक्ट करें और दूसरे ऐप्स को डीसेलेक्ट करें.

3. अब Next Step पर क्लिक करें.

4. अब आप यहां वन टाइम डाउनलोड का विकल्प चुनें.

5. फाइल टाइप का चुनाव करें.

6. इसके बाद Export पर क्लिक करें.

7.एक मैसेज नजर आएगा. जिसमें आपको बताया जाएगा कि Google Hangouts पर मौजूद फाइल्स की कॉपी बनाई जा रही है. यूजर को एक ईमेल मिलेगा. फाइल को डाउनलोड करें और सेव करें.

यूजर्स अक्टूबर – नवंबर 2022 तक अपने डेटा ले सकते हैं.