गूगल ने अफोर्डेबल और एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए अपना मोबाइल प्लेटफॉर्म का लाइट वर्जन का Android 10 (Go edition) लॉन्च कर दिया है। Google ने पिछले साल एंड्रॉइड 9 का Go edition लॉन्च किया था। Google का कहना है कि नया Android 10 (Go edition) ऐसे स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया जिनमें रैम 1.5GB से कम है। एंड्रॉइड 10 का नया लाइवर्जन पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और सिक्योर होगा।कंपनी का दावा है कि नए वर्जन में एप लॉन्च टाइम पहले के मुकाबले काफी कम होगा।

Google ने अपने बयान में कहा है कि Android 9 गो एडिशन के मुकाबले Android 10 गो एडिशन में एप लॉन्च टाइम दस पर्सेंट तेज है। गूगल ने अपने लाइट वर्जन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड और रिलाइबिलिटी को पहले के मुकाबले इंप्रूव किया है। कंपनी कुछ हफ्ते पहले ही अपने फ्लैगशिप पिक्सल डिवाइसेस के लिए Android 10 को लॉन्च किया था। अब कंपनी गो एडिशन भी पेश कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी उसने गो वर्जन में कई सारे सुधार किए हैं।

अफोर्डेबल डिवाइसेस के लिए तैयार किया गया Android 10 (Go edition) इनक्रिशन एल्गोरिद्म पर तैयार किया गया है जो डिवाइस की परफॉर्मेंस को प्रभावित किए बिना पहले से ज्यादा सिक्योर करता है। इसके साथ ही गूगल ने अपने Android 10 (Go edition) का लोगो भी अपडेट कर दिया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि जल्द ही एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ पहला स्मार्टफोन लॉन्च होगा।

गूगल ने अपने पोस्ट में यह भी जानकारी दी है कि पिछले 18 महीनों में दुनियाभर के 500 मैन्यूफैक्चर्स एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ 1600 डिवाइसेस लॉन्च कर चुके हैं। गूगल ने आगे यह भी बताया कि फिलहाल 180 देशों में 80 प्रतिशत एंट्री लेवल स्मार्टफोन एंड्रॉइड गो एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं।