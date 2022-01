Google Maps ने भारतीय यूजर्स के लिए Plus Code नाम से एक बेहद ही खास सर्विस पेश की है. खास बात है कि इंडिया-फर्स्ट सर्विस है जो कि पूरी तरह से डिजीटली है और इसके जरिए किसी एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको एरिया या घर के नंबर की जरूरत नहीं है. बल्कि आप केवल उस एरिया का पिन कोड डालकर पर (Google Maps Features) एड्रेस तक पहुंच सकते हैं. Plus Code मु़फ्त, खुले स्रोत वाले, डिजिटल पते हैं जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के लिए सरल और सटीक पता प्रदान करते हैं, जिसमें ऐसे स्थान भी शामिल हैं जहां सटीक औपचारिक पते नहीं हैं.Also Read - AMOLED डिस्प्ले और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च हुआ Micromax IN Note 2, वीडियो में जानिए सभी फीचर्स और कीमत

Google Maps के उत्पाद प्रबंधक, अमांडा बिशप ने कहा, 'हमने एक महीने पहले भारत में इस सर्विस का परीक्षण किया था और यह साझा करते हुए रोमांचित हैं कि भारत में 300,000 से अधिक यूजर्स को Plus Code का उपयोग करके अपने घर का पता मिल गया है. हम और अधिक प्रकार के स्थानों में विस्तार करने की उम्मीद कर रहे हैं.'

2018 में इसकी शुरूआत के बाद से, भारत और सरकारों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा Plus Code को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है क्योंकि यह लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करता है. सड़क और इलाके के नामों के बजाय, प्लस कोड लेटिट्यूट और लॉन्गीट्यूट पर आधारित होते हैं और संख्याओं और अक्षरों के एक छोटे क्रम के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जो ब्रांड के दावे के अनुसार सटीकता प्रदान करते हैं.

Google Maps पर ‘Home’ स्थान सहेजते समय, भारत में यूजर्स को एक नया ‘अपने वर्तमान स्थान का उपयोग करें’ दिखाई देगा जो एक Plus Code उत्पन्न करने के लिए अपने फोन के स्थान का उपयोग करता है (यदि स्थान सटीकता न्यूनतम थ्रेसहोल्ड को पूरा करती है), जिसे वे तब उपयोग कर सकते हैं उनके घर का पता जानना हो.

इन घर के पतों को पुन: प्राप्त करना, कॉपी करना और शेयर करना आसान बनाने के लिए ‘Saved’ टैब के शीर्ष पर एक नया अनुभाग भी है. यह सुविधा वर्तमान में केवल एंड्राइड पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही आईओएस के लिए पेश किया जाएगा.