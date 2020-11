Google May Shut Your Gmail Account: अगर आपके पास कोई Google Account है तो सावधान हो जाइए. ये खबर आपके काम की है. Google 1 जून 2021 से अपनी नई पॉलिसी लागू करने जा रहा है. पॉलिसी लागू होने बाद आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है. नई पॉलिसी के अनुसार, अगर यूजर्स का Gmail, Google Drive और Google Photo Acount दो साल से निष्क्रय है तो Google इन सभी अकाउंट से आपका कंटेंट हटा देगी और इन्हें बंद कर देगी. हां, लेकिन इसे बंद न होने का आसान उपाय भी है. Also Read - Gmail Down: मेल भेजने में हो रही समस्‍या, दुनिया भर के यूजर्स प्रभावित

अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बंद न किया जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको अपने Gmail, Google Drive और Google Photo Acount पर अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी. बता दें कि हालांकि गूगल किसी भी यूजर का कंटेंट हटाने से पहले उसे इसकी जानकारी भी देगा.

कंपनी ने बुधवार को कहा, 'नई नीतियां उन उपभोक्ता के अकाउंट्स के लिए हैं जो या तो निष्क्रिय हैं या जिनकी जीमेल, ड्राइव (गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड, ड्रॉइंग, फॉर्म और जैमबोर्ड फाइलों सहित) पर स्टोरेज केपेसिटी की सीमा पार कर रहे हैं.'

बता दें कि अगर आप अपने अकाउंट को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आपको समय-समय पर अकाउंट को ओपन कर उसमें अपडेट करते रहना होगा.