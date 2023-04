Google Pay यूजर्स की लगी लॉटरी, ऐप में आया ऐसा एरर, यूजर्स को कैशबैक में मिले 81,840 रुपये

ऐसा लग रहा है कि Google Pay अपने यूजर्स पर मेहरबान हो गया है. अपने यूजर्स को उसने रिवॉर्ड 81000 रुपये तक का कैशबैक दे दिया है. जी हां, ऐसा यूजर्स ने खुद बताया है. ऐसा पिक्सेल फोन यूजर्स के साथ हुआ है. एरर के कारण अमेरिका में कुछ GPay यूजर्स को मुफ्त पैसे मिले हैं.

Google Pixel सबरेडिट पर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मार्टफोन के कुछ ओनर्स को उनके Google Pay अकाउंट्स में रैंडमली कैशबैक रिवॉर्ड्स मिले हैं. साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, ये मोनेटरी रिवॉर्ड Google Pay रेमिटेंस अनुभव को डॉगफूड करने के लिए हैं, जिसके लिए ऐप पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

फ्रीलांस टेक जर्नलिस्ट मिशाल रहमान के एक ट्वीट थ्रेड से पता चलता है कि डील टैब में रिवार्ड्स सेक्शन के तहत गूगल पे ऐप पर अमेरिकी पिक्सेल यूजर्स को ये एक्सीडेंटल रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं.