Google Pay New Feature: यूजर्स के बीच अब डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online Transaction) का काफी क्रेज है. क्योंकि इसकी ​जरिए आप चुटकियों में कभी भी कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे में Google Pay ने अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए यूपीआई के लिए Tap To Pay लॉन्च करने की घोषणा की है. यह एक ऐसी कार्यक्षमता है जिसका उद्देश्य Tap To Pay टू UPI की सहज सुविधा लाना है.Also Read - WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब मिनटों में ट्रांसफर होगी 2GB तक की फाइल

अभी तक, Tap To Pay केवल कार्ड के लिए उपलब्ध था. यानि जैसे ही कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कार्ड टैप करते ही पेमेंट हो जाती है. वहीं अब Google Pay यूजर्स भी इस खास सर्विस का लाभ उठा सकेंगे. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार पेमेंट करने के लिए, सभी उपयोगकर्ता को अपने फोन को पीओएस टर्मिनल पर टैप करना होगा और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके अपने फोन से भुगतान को प्रमाणित करना होगा, क्यूआर कोड या यूपीआई से जुड़े मोबाइल नंबर को स्कैन करने या दर्ज करने की तुलना में प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाना होगा. Also Read - Google ने बंद कर दिया अपना लो​कप्रिय ऐप! Play Store और App Store से हुआ गायब, जानिए कारण

गूगल पीएसी बिजनेस हेड- गूगल पे और नेक्स्ट बिलियन यूजर इनिशिएटिव्स, साजिथ शिवानंदन ने एक बयान में कहा, ‘भारत में फिनटेक विकास दुनिया के लिए प्लेबुक लिख रहा है, पहले यूपीआई के साथ वास्तविक समय भुगतान को सक्षम करने के साथ, और आगे, प्रवाह के साथ नवाचार करके जो लेनदेन के समय को लगभग शून्य कर देता है. यूपीआई के लिए टैप टू पे का उच्च ट्रैफिक रिटेल आउटलेट्स के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है. क्यू प्रबंधन की परेशानी बहुत कम होने की ओर अग्रसर है और पीओएस पर डिजिटल भुगतान कार्ड से दूर ले जा रहा है.’ Also Read - Garena Free Fire का जलवा अभी भी है बरकरार, बैन होने के बाद भी बना दुनिया का टॉप मोबाइल गेम

कार्यक्षमता किसी भी यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी जो देश भर में किसी भी पाइन लैब्स एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए अपने एनएफसी-सक्षम एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहता है. इसे रिलायंस रिटेल के साथ शुरू किया गया था और अब यह फ्यूचर रिटेल और स्टारबक्स जैसे अन्य बड़े व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा.