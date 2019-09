अभी तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि Google अगले महीने अपने दो लेटेस्ट स्मार्टफोन Pixel 4 और Pixel 4 XL लॉन्च कर सकता है। हालांकि इसकी लॉन्च डेट के बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अब Google ने Pixel 4 Seires के लिए मीडिया इनवाइट भेजने शुरू कर दिए हैं। इनवाइट के मुताबिक, Google Pixel 4 और Pixel 4 XL अगले महीने 15 अक्टूबर को लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि इस मीडिया इनवाइट में गूगल ने सीधे किसी प्रॉडक्ट का नाम नहीं लिया है, लेकिन हम पिछले कुछ लीक्स की वजह से ये जानते हैं कि गूगल अपने कुछ प्रॉडक्ट लॉन्च करने वाला है।

Google क द्वारा भेजे गए इस इनवाइट में “come see a few new things Made by Google” लिखा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी इस इवेंट में एक से ज्यादा प्रॉडक्ट लॉन्च करेगी। कुछ लीक्स और रूमर्स को देखा जाए तो इस इवेंट में कंपनी Pixel 4 Series के साथ-साथ Pixelbook 2 और अपग्रेड किया गया Google Home Mini भी लॉन्च कर सकती है।

बता दें कि गूगल ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर इस इवेंट का लाइव स्ट्रीमिंग लिंक पहले लगभग एक महीने से ही शुरू कर दिया है। आप इस वीडियो को नीचें देख सकते हैं। वीडियो के मुताबिक, यह इवेंट 10:00 am PT / 1:00 PM ET यानी भारतीय समयअनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा।

हाल ही में Google Pixel 4 और Pixel 4 XL Geekbench लिस्टिंग में देखे गए थे, जिसमें पता चला है कि गूगल के अपकमिंग Pixel 4 XL का 8GB RAM वाला वर्जन 5G नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है। Geekbench में इसे Google Pixel 4 XL 5G नाम से लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही गूगल का ये डिवाइस Snapdragon 855/855+ चिपसेट से लैस होगा। इसके साथ ही नया पिक्सल Android 10 पर रन करेगा। बैंच मार्क टेस्ट की बात करें तो गूगल के अपकमिंग Pixel 4 XL ने सिंगल कोर टेस्ट में 761 स्कोर किया। वहीं मल्टी कोर टेस्ट में इसका स्कोर 2326 रहा।

गूगल का इतिहास देखें तो गूगल ने आज तक अपने स्मार्टफोन्स को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज से ऊपर लॉन्च नहीं किया है। अगर गीकबैंच लिस्टिंग सही निकलती है तो ये पहली बार होगा कि Pixel 4XL में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी जाएगी। इससे पहले FCC की लिस्टिंग में भी गूगल के पिक्सल स्पॉट किए गए हैं। यहां कंपनी ने Pixel 4 के चार मॉडल लिस्ट करवाएं हैं। FCC की लिस्टिंग में Pixel 4 के मॉडल – G020I, G020J, G020K, G020L कोड नेम से लिस्ट हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि गूगल के पिक्सल सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स Pixel 4 और Pixel 4 XL का 5G वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा।