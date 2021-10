Google Pixel 6 Series in India: Google ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में अपने (Google Smartphone) मोस्ट अवेटेड Pixel 6 सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन को बाजार में उतारा है. खास बात है कि Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन में इस बार कंपनी ने अपना Tensor चिपसेट (Google Pixel 6 Price in India) उपयोग किया है. दावा किया गया है कि Tensor चिपसेट में यूजर्स को artificial intelligence (AI) और machine learning परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस मिलेगा. Pixel 6 सीरीज को लेकर यूजर्स काफी उत्साहित हैं और खासतौर पर भारतीय यूजर्स इन स्मार्टफोन (Google Pixel 6 Pro Price in India) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन आपको यह जानकार झटका लगेगा कि इन स्मार्टफोन को सभी देशों में लॉन्च नहीं किया जाएगा. आइए जानते हैं क्या है​ कि इसके पीछे की वजह.Also Read - BSNL ने Jio को टक्कर देने के लिए सस्ते कर दिए अपने महंगे प्लान, अब कम कीमत में मिलेगा अधिक बेनिफिट्स

भारत में लॉन्च नहीं होंगे Pixel 6 और Pixel 6 Pro

बता दें कि भारतीय यूजर्स Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई ऐसे में यूजर्स हैं जो कि अपने पुराने फोन को नए फोन में अपग्रेड करने के लिए इन स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं. ऐसे में ​सामने आई रिपोर्ट के अुनसार Google के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि भारतीय बाजार में Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया जाएगा. ये स्मार्टफोन कुछ चुनिंदा देशों में ही सेल के लिए उपलब्ध होंगे. Also Read - Vivo ने लॉन्च किए दो पावरफुल स्मार्टफोन Vivo T1 और Vivo T1x, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

भारत में इसलिए लॉन्च नहीं होंगे ये स्मार्टफोन

Pixel 6 और Pixel 6 Pro को लेकर सामने आई रिपोर्ट के अुनसार कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते कंपनी भारत में इन स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन का कहना है कि ग्लोबल डिमांड सप्लाई के मुद्दों समेत कई ऐसी वजहें हैं जिनके कारण Google भारत समेत कई सारे देशों में इन स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर पाएगी. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत Pixel स्मार्टफोन्स के लिए प्राथमिकता वाला मार्केट नहीं है. क्योंकि भारत में 90 प्रतिशत स्मार्टफोन की 20 हजार रुपये से कम होती है. Also Read - Free Fire Redeem Codes 21 October 2021: यहां चेक करें लेटेस्ट कोड्स और पाएं कई शानदार रिवॉर्ड्स

Pixel 6 और Pixel 6 Pro की कीमत

Pixel 6 की शुरुआती कीमत $599 यानि करीब 45,000 रुपये है. जबकि Pixel 6 Pro को बाजार में $899 यानि लगभग 67,500 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. Pixel 6 स्मार्टफोन Kinda Coral, Sorta Seafoam और Stormy Black कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. वहीं Pixel 6 Pro को Cloudy White, Sorta Sunny और Stormy Black शेड्स में खरीदा जा सकता है.