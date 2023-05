Google Pixel 7a India Launch: 11 मई से Flipkart पर सेल के लिए होगा उपलब्ध, कीमत और स्पेसिफिकेशन जानें

अपने लेटेस्ट ट्वीट में, Google ने Pixel 7a को भारत लॉन्च करने की तारीख और उसकी उपलब्धता कंफर्म कर दी है. ब्रांड के सोशल मीडिया टीजर के अनुसार, Pixel 7a को भारत में 11 मई को लॉन्च किया जाएगा. 7a को फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे. Google, 10 मई को होने वाले Google I/0 2023 में अपने लेटेस्ट अफोर्डेबल पिक्सेल सीरीज डिवाइस की घोषणा कर सकता है. हालांकि कंपनी ने आने वाले लॉन्च की कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन लीक में इससे जुड़ी सारी जानकारियों आ चुकी हैं.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR — Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023