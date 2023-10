Google Pixel 8 Launch Event 2023: भारतीय फैंस यहां देखें सकते हैं LIVE Streaming, जानें क्या-क्या हो सकता है लॉन्च

Google आज अपना Made By Google 2023 इवेंट होस्ट करने के लिए तैयार है और आज 4 अक्टूबर को कंपनी वह नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स के साथ इवेंट शुरू कर रही है. नये डिवाइसेज में दो स्मार्टफोन – Pixel 8 और Pixel 8 Pro लॉन्च करेगी और साथ ही Pixel Watch 2 और Pixel Buds Pro भी लॉन्च होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार Google अपना लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 14 (Android 14) भी आज ही लॉन्च कर सकता है.

Gr8 things are coming.

Tune in to #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/sPT67T3LsR pic.twitter.com/yZt2qAkjV2

— Made by Google (@madebygoogle) September 7, 2023