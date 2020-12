Google Best Android Apps, Games of 2020 in India: Google Play ने साल 2020 के बेस्ट ऐप्स और गेम्स घोषणा कर दी है. साथ ही Users’ Choice Awards 2020 की विनर का भी ऐलान कर दिया गया है. Google Play Store पर मौजूद ऐप्स की परफॉर्मेंस और डाउनलोड के आधार पर गूगल हर साल यह लिस्ट जारी करता है. बेस्ट ऐप्स, गेम्स और यूजर्स चॉइस ऐप अवॉर्ड की यह लिस्ट भारत के लिए है. Also Read - सब्‍सक्रिप्‍शन के बहाने चूना लगा रहे ये 23 खतरनाक ऐप, तुरंत कर दें डिलीट

Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa को भारत में साल 2020 का बेस्ट ऐप, जबकि Legends of Runeterra को बेस्ट गेम ऑफ 2020 घोषित किया गया है. साल 2020 का यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड (Choice App Award) माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप को दिया है. वहीं, यूजर्स चॉइस गेम ऑफ 2020 का खिताब World Cricket Championship 3 – WCC3 को मिला है. Also Read - Call of Duty: Mobile गेम Google Play Users’ Choice Game of 2019 के लिए हुआ नॉमिनेट

गूगल ने Best Everyday Essentials नाम की भी एक कैटिगरी रखी है. इस कैटिगरी में भारतीय ऐप Koo, Microsoft Office, The Pattern, Zelish – Meal Planning, Grocery Shopping & Recipes और Zoom Cloud Meetings को मिला है. Also Read - Bihar Board Class 10th result 2018: SMS के जरिये मोबाइल पर ऐसे चेक करें स्कोर

पर्सनल ग्रोथ कैटिगरी के बेस्ट ऐप

पर्सनल ग्रोथ कैटिगरी में बेस्ट ऐप की लिस्ट में apna – Job Search, Bolkar App: Indian Audio Question Answer, Mindhouse – Modern Meditation, MyStore और Writco शामिल हैं. बेस्ट हिडेन जेम्स ऑफ 2020 की लिस्ट में Chef Buddy, Finshots, Flyx, goDutch और Meditate with Wysa को जगह मिली है.

बेस्ट फॉर फन और बेस्ट कम्पेटिटिव गेम ऐप्स

बेस्ट फॉर फन ऐप्स में Free Audio Stories, Books, Podcasts – Pratilipi FM, Moj Short Video App, MX TakaTak, Reface और ने जगह बनाई है. बेस्ट कम्पेटिटिव गेम कैटिगरी में Bullet Echo, KartRider Rush+, Legends of Runeterra, Rumble Hockey और Top War: Battle Game शामिल रहे हैं. बेस्ट इंडी गेम्स में Cookies Must Die, Maze Machina, Motorsport Manager Racing, Reventure और Sky: Children of the Light को जगह मिली है.