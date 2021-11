Google Play Store ने साल 2021 के बेस्ट गेम्स व ऐप्स की एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में कंपनी ने Google Play Best of 2021 इंडिया अवॉर्ड की घोषणा की है. इस लिस्ट में ओवरऑल कैटेगरी में Bitclass को साल 2021 के बेस्ट ऐप का खिताब मिला है. इतना ही नहीं, Battlegrounds Mobile India (BGMI) भी यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय रहा है. इसकी लोकप्रियता (Best Game 2021 in India) का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम ने गूगल प्ले स्टोर पर Best Game of 2021 का अवॉर्ड हासिल किया है. यहां देखें कौन से ऐप और गेम ने मारी बाजी.Also Read - अब केवल 1,399 रुपये में खरीदें itel का यह स्मार्टफोन, कंपनी लेकर आई जबरदस्त ऑफर

Best App of 2021

भारत में गूगल प्ले स्टोर पर बेस्ट ऐप 2021 का अवॉर्ड Bitclass ने हासिल किया है. यह एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, जो यूजर्स को ढेरों कैटेगरी में फ्री क्लासेज ऑफर करता है. इस ऐप में आपको बेकिंग, डांस, म्यूजिक, पर्सनल फाइनेंस, थिएटर एक्टिंग कई कैटेगरीज में फ्री क्लासेज प्राप्त करने का मौका मिलता है.

Best Game of 2021

Best Game of 2021 की लिस्ट में Battlegrounds Mobile India (BGMI) ने टॉप स्थान हासिल किया है. बता दें कि भारत में पबजी मोबाइल इंडिया बैन होने के बाद हाल ही में Battlegrounds Mobile India (BGMI) को लॉन्च किया है जो कि एक बैटल रॉयल गेम है और इसे क्राफ्टन द्वारा डेवलप किया गया है.

User’s Choice App of 2021

इस कैटेगरी में Clubhouse ने गूगल प्ले स्टोर पर अपना रूतबा दिखाया है. इस ऐप को User’s Choice App of 2021 का अवार्ड मिला है. यह एक ऑडियो सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स चैट रूम में बातें करते हैं. जो कि एक कांफ्रेंस की तरह ही होती हैं. चैट रूम में कुछ स्पीकर्स होते हैं और उनकी बातों को कुछ लोग सुन रहे होते हैं.

User’s Choice Game of 2021

Garena Free Fire Max को गूगल प्ले स्टोर पर User’s Choice Game of 2021 के अवॉर्ड से नवाजा गया है. यह एक बैटल रॉयल गेम है और मोबाइल गेमिंग की दुनिया में बेहद ही लोकप्रिय भी है. इस गेम में प्लेयर्स को एडवेंचर के साथ ही शानदार ग्राफिक्स और कुछ मिशन भी मिलते हैं.

Best Competitive Game 2021

Best Competitive Game 2021 का अवॉर्ड भी Battlegrounds Mobile India (BGMI) को ही मिला है. इसके साथ ही इस लिस्ट में Summoners War: Lost Centuria, Marvel Future Revolution, Pokemon Unite और Suspects: Mystery Mansion शामिल हैं.