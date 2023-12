Hindi Technology

Google Released The List Of Google Play Best Of 2023 See Here The List Of India Best Games And Apps

गूगल ने जारी की Google Play Best of 2023 की लिस्ट, यहां देखें भारत के बेस्ट गेम्स और ऐप्स की सूची

गूगल हर साल अपनी ये लिस्ट जारी करता है. देखिए इस साल लिस्ट में किन ऐप्स का बोलबाला है.

Google ने हाल ही में अपने Play Store पर टॉप गेम्स और ऐप्स की ऐनुअल लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में भारत के टॉप गेम्स और ऐप्स की लिस्ट भी जारी की गई है. Google Play Best of 2023 अवॉर्ड में उन ऐप्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो यूजर्स को पर्सनल डेवेलपमेंट, मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर और ऑनलाइन शॉपिंग में मदद करते हैं. कंपनी यह भी बताती है कि कई डेवलपर्स अपने ऐप्स में सीखने या वेलनेस फीचर को लाने के लिए AI का लाभ उठा रहे हैं – स्विफ्टचैट, स्टिमुलर और लेवल सुपरमाइंड भारत में Google Play के Best of 2023 में से कुछ हैं.

Trending Now

इस साल, Google Play का साल का सर्वश्रेष्ठ ऐप लेवल सुपरमाइंड है. जबकि THAP: योर हैप्पीनेस जिम (Your Happiness Gym) 2023 का यूजर्स की पसंद ऐप था. दूसरी ओर, Monopoly Go! Google Play का साल का बेस्ट गेम था, जबकि सबवे सर्फर्स ब्लास्ट ने गेमिंग सेगमेंट में यूजर्स च्वाइस का अवॉर्ड जीता.

You may like to read

वहीं IELTS tests की तैयारी के लिए ऐप Stimuler और चैटबॉट-आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म स्विफ्टचैट दोनों को सर्च कंपनी ने AI अवॉर्ड दिया है. एंटरटेंमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में, Google ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पेपुल और कॉमिक्स ऐप डैशटून के साथ थ्रेड्स को चुना – जिसे इस साल की शुरुआत में मेटा द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) के प्रतिस्पर्धी के रूप में लॉन्च किया गया था.

एक और ऐप जिसे Google ने गुड अवॉर्ड के लिए चुना, वह था ऑटिज्म बेसिक्स – एक ऐसे ऐप जो ऑटिज्म और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता-पिता के लिए शिक्षण और सीखना आसान बनाता है.

टेबलेट के लिए Canva, Everand, और Concept सबसे अच्छे ऐप्स थे, जबकि Chromebooks के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में FlipaClip, Evernote, और Wideo शीर्ष पसंद थे. वॉट्सऐप और ऑडिबल दोनों को बेस्ट वॉचेज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

साल 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ ऐप्स और गेम कौन से

Best App of 2023

Level SuperMind: Focus & Calm (India)

Users’ Choice App of 2023

THAP: Your Happiness Gym (India)

Best for Fun

Dashtoon: Comics & Manga (India)

Best for Personal Growth

AmbitionBox – Salary & Reviews (India)

Best Everyday Essential

BabyCloud (India)

Best Hidden Gem

Blissclub – Women’s Activewear (India)

Best with AI

Stimuler- IELTS Speaking Coach (India)

Best App for Good

Autism BASICS: Learning app (India)

Best for Watches

Audible: Audio Entertainment (India)

Best for Tablets

Canva: Photo and Video Editor (India)

Best for Chromebooks

Evernote – Note Organizer (India)

Best Game of 2023

MONOPOLY GO! (India)

Users’ Choice Game of 2023

Subway Surfers Blast (India)

Best Multiplayer

Call of Dragons (India)

Best Pick Up & Play

Campfire Cat Cafe (India)

Best Indies

Block Heads: Duel puzzle games (India)

Best Story

Honkai: Star Rail (India and US)

Best Ongoing

Battlegrounds Mobile India (India)

Best Made in India

Battle Stars: 4v4 TDM & BR

Best on Play Pass

Linea: An Innerlight Game (India)

Best multi-device game

Call of Dragons (India)

Best for Tablets

Call of Dragons (India)

Best for Google Play Games on PC

Asphalt 9: Legends (India)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें