  • Hindi
  • Technology
  • Google Search Profiles Feature Minimum Followers For New Profiles Eligibility Know In Details

क्या है गूगल का नया Search Profiles? किन कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा इस फीचर का लाभ, जानें कैसे बढ़ाएगी ऑडियंस इंगेजमेंट

Google Search Profiles feature: गूगल ने क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए सर्च प्रोफाइल्स (Search Profiles) फीचर लॉन्च किया है. इसके जरिए वे अपने आर्टिकल्स, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट्स को सीधे गूगल सर्च पर एक ही जगह दिखा सकेंगे, जिससे आडियंश को उन्हें खोजने और फॉलो करने में बेहद आसानी होगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 6, 2026, 1:54 PM IST
Google search profiles
कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा

Google Search Profiles: क्या आप एक डिजिटल क्रिएटर या पब्लिशर हैं जो अपने दर्शकों से जुड़ने का कोई नया और दमदार तरीका ढूंढ रहे हैं? गूगल ने हाल ही में सर्च प्रोफाइल्स (Search Profiles) एक फीचर पेश किया है, जो आपकी इस जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा. इस नए टूल की मदद से अब आप इंटरनेट पर मौजूद अपने सारे काम, चाहे वो ब्लॉग हो, यूट्यूब वीडियो हो या सोशल मीडिया पोस्ट, को सीधे गूगल सर्च पर एक ही हब में दिखा सकते हैं. ये फीचर न सिर्फ आपके काम को एक पहचान देगा, बल्कि सीधे गूगल सर्च के जरिए आपकी रीच को भी कई गुना बढ़ा देगा.

गूगल का नया सर्च प्रोफाइल्स फीचर

सीधे शब्दों में कहें तो ये गूगल सर्च पर आपका अपना एक कस्टमाइज्ड डिजिटल प्रोफाइल या मिनी-पोर्टफोलियो जैसा होगा. यहां आप अपने ब्लॉग पोस्ट, वीडियो और सोशल मीडिया अपडेट्स को एक ही जगह पर आर्गेनाइज करके रख सकते हैं. जब भी कोई यूजर आपके बारे में गूगल पर सर्च करेगा, तो उसे आपके अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह आपके पूरे काम को एक ही नजर में देख सकेगा.

कैसे बढ़ेगी क्रिएटर्स की रीच?

गूगल के इस सर्च प्रोफाइल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आडियंश को सीधे प्रोफाइल फॉलो करने का आसान विकल्प मिलेगा. जैसे ही कोई यूजर आपके प्रोफाइल पर फॉलो बटन दबाएगा, गूगल का एल्गोरिदम आपके नए कंटेंट को उनके Google Discover पर्सनल फीड में दिखाना शुरू कर देगा. इससे क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को बिना किसी प्रमोशन के अपने रेगुलर रीडर्स और व्यूअर्स की संख्या बढ़ाने में ऑर्गेनिक मदद मिलेगी.

किसे मिलेगा फीचर का लाभ?

गूगल ने इस बेहतरीन सुविधा को पाने के लिए एक छोटी लेकिन जरूरी शर्त रखी है, जिसके तहत क्रिएटर या पब्लिशर के पास कम से कम किसी एक बड़े सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफॉर्म पर अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए. एक बार जब आप इसके लिए योग्य हो जाते हैं, तो आप अपना प्रोफाइल क्लेम करके उसमें अपना अवतार, प्रोफाइल पिक्चर), एक छोटा सा शानदार बायो, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपनी वेबसाइट की लिंक्स को खुद कस्टमाइज कर सकते हैं.

द मोबाइलइंडियन डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्च प्रोफाइल के लिए कंटेंट क्रिएटर्स के पास कम से कम किसी  YouTube: 100,000 सब्सक्राइबर, Instagram: 100,000 फॉलोअर्स, X (पहले Twitter): 100,000 फॉलोअर्स TikTok: 300,000 फॉलोअर्स होने चाहिए. इनमें से किसी एक पर भी मिनिमम फॉलोअर्स होने के बाद यूजर को सर्च प्रोफाइल्स की सुविधा दी जाएगी.

दुनिया भर के क्रिएटर्स को कब मिलेगा मौका?

इस प्रोफाइल को क्लेम करते ही गूगल आपके लिए एक नॉलेज पैनल (Knowledge Panel) तैयार कर देगा, और अगर आपका पैनल पहले से बना है, तो वह नए अवतार और रीसेंट कंटेंट लिंक्स के साथ और अधिक अपडेटेड दिखेगा. फिलहाल गूगल ने इस फीचर को अमेरिका में मोबाइल डिवाइसेज के लिए रोलआउट किया है. कंपनी ने साफ किया है कि टेस्टिंग पूरी होने के बाद जल्द ही नए फीचर्स के साथ इसे भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के क्रिएटर्स के लिए भी ग्लोबल स्तर पर रिलीज किया जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.